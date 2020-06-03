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ABD’de emekli siyahi polis göstericiler tarafından öldürüldü

ABD’de bir polisin siyahi George Floyd'u öldürülmesiyle başlayan protestolarda emekli bir siyahi polis vurularak öldürüldü.

Çeviri: Seykan UÇAN
18:34 -
Haberler Dünya
ABD’de emekli siyahi polis göstericiler tarafından öldürüldü

77 yaşındaki emekli polis David Dorn, St. Louis'de bulunan bir mağazayı korumaya çalışırken yapmacılar tarafından öldürüldü.

Göstericilerin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarda birçok kişi David Dorn ölüm anını izledi. Güvenlik nedeniyle sosyal medya platformu Facebook’tan kaldırılan video incelemeye alındı.

Babasının ölümü üzerine yasa boğulan David Dorn'un oğlu Brian Powell ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Tetiği çeken kişiye mesajım şudur; yaptığınız şeyden vazgeçin. Protestonuzun gerçek nedenini bilin. Bunu olumlu bir şekilde yapalım. Dışarı çıkıp yağmalamak ve diğer tüm şeyleri yapmak zorunda değiliz.

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