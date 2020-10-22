ABD’de kritik gün! Trump ve Biden son kez karşı karşıya geliyor

Perşembe günü yapılacak olan münazarayı ülkede oy kullanmaya hazırlanan on milyonlarca kişinin izlemesi bekleniyor. Önceki programda rakibine karşı agresif bir tutum sergileyen Trump’a danışmanlarının bu sefer daha sakin olmasını tavsiye ettiği öne sürülüyor.

Ancak Trump’ın tavsiyeleri ne oranda dinleyeceği ülkede tartışılıyor. Biden ise Trump’ın kişisel sorularla kendisine yüklenmesini bekliyor.

Euronews’ta yer alan habere göre, 3 Kasım’da düzenlenecek seçimlerde şimdiden 42 milyon kişi posta yoluyla oy kullandı. Son anketlerde Demokrat aday Biden’ın yarışı önde götürdüğü görünse de Trump, münazara sayesinde bir önceki seçimlerde olduğu gibi durumu lehine çevirmeyi umuyor.

KRİTİK MÜNAZARADA YENİ KURAL

İlk münazarada “durumun kontrol dışına çıktığı” görüşü nedeniyle bu sefer tartışmaya daha önce benzeri olmayan bir kural getirildi. Trump ile Biden’ın birbirini konuşma sırasında kesememesi için her konu başlığında adaylara verilen 2 dakikalık cevap süresi boyunca, diğer adayın mikrofonu sessize alınacak.

Bunun haksızlık olduğu görüşünü savunan Trump ise kendisine yapılan önerileri dinlemeyebileceğini söyledi. Trump rakibi hakkında, “Bazıları diyor ki, ‘Bırak konuşsun’. Çünkü konuştukça düşünce çizgisini kaybediyor. Ama göreceğiz ne olacağını” şeklinde konuştu.

Münazara sırasında Trump’ın Joe Biden’a oğlu Hunter Biden üzerinden suçlamalarda bulunması bekleniyor. Trump salı günü Adalet Bakanına Biden hakkında acilen soruşturma başlatması için çağrıda bulunmuştu.

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