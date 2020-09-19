ABD’deki yangın felaketinde endişe verici açıklama: Durdurmak için çok geç!

Corona virüsü salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de bir yandan da yangın felaketi sürüyor. Ülkenin batı kesiminde etkili olan 100'den fazla yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor.

17 bine yakın itfaiyecinin mücadele ettiği yangınlarda şimdiye dek 30’dan fazla insan hayatını kaybetti. California, Oregon ve Washington eyaletlerinde 15 Ağustos'tan bu yana 2 milyon hektardan fazla alan yandı. Yangının en büyük tahribatı yarattığı California’da, 2020'nin başından bugüne dek yaklaşık 8 milyon hektarlık alan küle döndü.

‘ANCAK YAVAŞLATABİLİRİZ’

Yangınlarla ilgili endişe verici açıklamalar da ardı ardına geliyor. 2020’de yaşanan bu felaketin bir rutin haline gelebileceğini söyleyen NASA’dan Waleed Abdalati, iklim krizinin gerçeğe dönüşmesi olduğunu belirtti.

Abdalati, “Bundan 20 yıl sonra mevcut şartlar daha normal hissettirecek. Tamamen mahvolmuş değiliz ancak durdurmak için çok geç. Yavaşlatabiliriz ama artık durduramayız” dedi.

BİRİ BİTİYOR DİĞERİ BAŞLIYOR



Guardian’ın haberine göre ABD’nin batısında her yıl milyonlarca hektar alan yanıyor. Ancak 1980’den bu yana büyük çaplı yangınların sayısı iki kat arttı.

Santa Barbara itfaiyesinden Mike Eliason, “Ağaçlar birer kibrit çöpü gibi yanmaya hazır. Bir yangınla mücadele ederken, bir anda diğeri başlıyor. Bu inanılmaz. Her yıl insanlara bu en kötü yıldı diyoruz ama bir sonraki yıl daha kötüsü yaşanıyor” diye konuştu.

54.4 DERECEYLE REKOR KIRDI



California, geçtiğimiz yüzyılda ortalama 1.6 derece ısındı. Bu yaz Ölüm Vadisi’nde sıcaklık rekoru kırılırken, termometreler Ağustos ayında 54.4 dereceyi gösterdi.

Los Angeles’ta da tüm zamanların rekoru 49 dereceyle kırıldı. Eyalet Valisi Gavin Newsom iklim krizi için “Acil durumun ortasındayız” derken, ABD Başkanı Trump’ın bunu reddetmesiyle ilgili, “Aynı sorunu tartışmaktan yoruldum” ifadelerini kullandı.

TRUMP: MERAK ETMEYİN SOĞUYACAK



ABD Başkanı Donald Trump, yangınlarla ilgili bilgi almak için California eyaletinin başkenti Sacramento'ya gittiğinde Newsom'la bir araya gelmişti.

Küresel ısınmanın yangınlardaki payını reddeden Trump, “Ağaçlar kısa bir süre içinde devrildiğinde çok kuruyor. Adeta bir kibrit çöpüne dönüyorlar ve patlıyorlar. Bu daha çok ormanların idaresiyle ilgili bir sorun. Merak etmeyin soğuyacak. Sadece izleyin. Bilimin bunu gerçekten bildiğini sanmıyorum” dedi.