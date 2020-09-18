ABD’den çarpıcı iddia: Hizbullah Avrupa’ya amonyum nitrat yığdı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlama dünya kamuoyunu derinden sarstı. 170’ten fazla insanın hayatını kaybettiği patlamanın sebebinin 2 bin 750 ton amonyum nitrat olduğu açıklanmıştı.

6 yıldır depoda tutulan ve ağırlıklı olarak patlaycı yapımında kullanılan maddenin depolandığı farklı noktalar da dünya medyasının gündeminde.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı terörle mücadele birimi koordinatörü Nathan Sales çarpıcı bir iddia ortaya attı. ABD medyasına konuşan Sales, Hizbullah militanlarının Avrupa’nın birçok ülkesinde amonyum nitrat depoladığını öne sürdü. Sales, geçmişte Belçika’dan Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya ve İsviçre’ye sevkiyatlar yapıldığını savundu.

‘YARDIM MALZEMELERİNE SAKLIYORLAR’

Net bir kanıt sunmayan Sales, Hizbullah’ın 2012’den beri bu eylemlerini sürdürdüğünü, patlayıcı maddeyi ilk yardım malzemelerinin arasına gizlediğini söyledi.

Sales, amonyum nitratın mevcut olarak saklandığı ülkelerin ise Yunanistan, İspanya ve İtalya olduğunu iddia etti.

‘TAHRAN NE ZAMAN İSTERSE SALDIRIRLAR’



“Hizbullah amonyum nitratı neden Avrupa’da stokluyor” diyen Sales, “Bunun cevabı çok açık. Hizbullah bu silahları depoluyor, böylelikle Tahran ne zaman gerekli görürse terör saldırısı yapabilirler” ifadelerini kullandı.

ABD, 1997 yılından bu yana Hizbullah’ı terör örgütü olarak sınıflandırıyor. Hizbullah’ın siyasi ve askeri olmak üzere iki kanadı olduğunu kabul eden ülkeler bulunsa da ABD bunu reddediyor. Sales, “Hizbullah tek ve bütün bir terörist organizasyondur. Askeri ve sözde siyasi kanat olarak bölünemez” diye konuştu.