Son dakika… ABD’den Türkiye’ye S-400 tepkisi

Reuters, test atışları için Sinop kentine yerleştirilen Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin test atış sahası yakınlarında bir füze ateşlediğini duyurmuştu. Ajansın geçtiği görüntülerde Sinop kentinde gökyüzüne doğru bir duman sütununun yükseldiği görüldü.

Türkiye bu hafta içinde yayımladığı denizci ve havacılara uyarı notlarında Sinop açıklarında test atışları yapılacağını bildirmişti.

ABD’DEN S-400 TEPKİSİ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, S-400 gibi Rus askeri sistemlerinin satın alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye ile güvenlik ilişkileri açısından S-400 hava savunma sisteminin kullanılmasının “potansiyel ciddi sonuçları” olacağı uyarısında bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un yaptığı açıklamada, “S-400 sisteminin test edildiği doğrulanırsa Türkiye’yi, NATO müttefiki ve ABD’nin stratejik ortağı olarak sorumluluklarına aykırı davranması nedeniyle sert bir şekilde kınayacağız” denildi.

SİNOP'A NAKLEDİLMİŞTİ



Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze atışı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.

Geçen hafta Rusya'dan satılan alınan S-400'ler Sinop'a nakledilmiş ve hava savunma sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili görüntüler basına da yansımıştı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sisteminin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyarmıştı.

F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILDIK



Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye'yi S-400'leri kullanılmaya başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.

Türkiye ve Rusya, 2.5 milyar dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, Haziran 2019'da da hava savunma sistemleri Türkiye'ye nakledilmişti.