ABD’yi sallayan sansür: Biden’ı ifşa eden haberlere Facebook ve Twitter’dan yasak

ABD’de Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde taraflar bel altı vurmaya başladı… Sağ tandanslı bir yayın politikası izleyen ve Trump’ı destekleyen haberler yapan ABD’nin çok satan tabloid gazetelerinden New York Post, Demokratlar’ın adayı Joe Biden ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı.

Gazete, Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın 2015 yılında Ukraynalı bir enerji firması olan Burisma’da görev almaya başladığını ortaya çıkardı. Şirket ile oğul Biden arasındaki yazışmaları ortaya çıkaran New York Post, Hunter Biden’ın şirketin yönetim kurulunda yer aldığını ve aylık 50.000 dolar maaş aldığını ortaya çıkardı.

İlk kez ortaya çıkan yazışmalarda o dönemde Başkan Yardımcısı olarak görev alan Joe Biden’ın Ukrayna’daki soruşturmayı yürüten başsavcıyı kovmaları için Ukrayna’ya baskı yaptığı ortaya çıktı. Yazışmalarda Biden’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve dönemin Başbakanı Arseniy Yatsenyuk’a, başsavcı Viktor Şokin’in görevden alınması için baskı yaptığı belirtildi.

New York Post’un bu haberi ülke gündemine bomba gibi düşerken, daha önce eşine rastlanmamış bir gelişme yaşandı… ABD basını, sosyal medya devleri Facebook ve Twitter’ın New York Post’un bu haberini paylaşmaya kısıtlama getirdiğini yazdı.

Son dönemde sahte haberlerin yayılmasını önlemek için bazı önlemler alan ve yazılım geliştiren Facebook ve Twitter’ın bu haberleri de geri plana attığı ortaya çıktı.

New York Post, Trump’ın avukatı Rudy Giuliani ve Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon’dan aldığı bilgilerle bu haberi yayınladığı açıklanırken, Facebook’un bu haber ile ilgili doğruları inceleyen bir ekibin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Sosyal medya araştırma şirketi CrowdTangle’ın verilerine göre bu haber 600.000’den fazla beğenildi, yorum yapıldı ve paylaşıldı.

TWITTER DAHA DA SERT ENGELLEDİ

Facebook sözcüsü Andy Stone, “Facebook bazen bazı bilgilerin yanlış olduğuna dair izlenim elde ediyorsa, bunu kontrol eden ve denetleyenlere biraz zaman vermek için haberlerin yayılmasını yavaşlatabiliyor” ifadesini kullandı. Facebook bu izlenimlerin ne olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Twitter da sansür ve yasaklama politikasını Facebook’a göre daha sert bir şekilde yaptı… Twitter, New York Post’un haberindeki görselleri ya da haberin linkini paylaşanları engelledi. Twitter sözcüsü Trenton Kennedy, “Şirketimiz, bir hacklenme dolayısıyla sızan şahsi bilgilerin paylaşılmasına karşı” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany de Twitter’ın sansürüne maruz kaldığını duyurdu. McEnany, Post’un haberini Twitter’da paylaşmak istediğini fakat hesabının kilitlendiğini söyledi.

1 milyondan fazla abonesi olan McEnany, “Twitter Kuralları’nı ihlal ettiğiniz için bu hesabı askıya aldık” uyarısını gördüğünü söylerken, “Twitter, attığım mesajı silersem hesabıma tekrar erişebileceğimi açıkladı. Bu hikayeyi New York Post ve Fox News yaptı ve bu e-postaların gerçek olduğuna dair bir tartışma bile yok. Silikon Vadisi’nin ideolojisine uymayan bu talebi kabul etmeyeceğim. Bu Amerikan tarzı bir yaklaşım değil” dedi.