Aliyev’den Türkiye’ye yaptırım kararı alan ABD’ye tepki

ABD'nin Türkiye'ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle yaptırım uygulama kararına Azerbaycan'dan tepki geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı tek taraflı yaptırımları kabul edilemez bulduğunu aktardı.

“HUKUKA AYKIRILIĞIN BİR GÖSTERGESİ OLARAK DEĞERLENDİRİYOR”

Hacıyev, şöyle konuştu:

* Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD’nin S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınması için Türkiye’ye yönelik tek taraflı yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu düşünüyor.

* Bazı NATO üye devletlerinin benzer bir hava savunma sistemi kullanması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulamak haksızlıktır.

* Cumhurbaşkanı bu durumu çifte standart ve hukuka aykırılığın bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

“ÜLKELERİMİZ HER ZAMAN BİRBİRİNE YAKIN”

Hacıyev, Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu yaptırımların Türkiye’nin savunmasını güçlendirme adımlarını engellemeyeceğine inancının tam olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye’nin bu konuyu objektif ve siyasi olarak tarafsız bir şekilde ilgili çalışma grubu içinde tartışmaya yönelik önerileri yeterli yanıt almamıştır.

* Azerbaycan Türkiye’yi destekliyor, Türkiye Azerbaycan’ı destekliyor ve ülkelerimiz her zaman birbirine yakın.

* 10 Aralık’ta Bakü’de düzenlenen Zafer Geçit Töreni’ne Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı, Azerbaycan-Türkiye bütünlüğünün bir başka örneğidir. İHA

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