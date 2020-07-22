Alman Bild: 18 Türk savaş gemisini Merkel durdurdu

Alman Bild Gazetesi, NATO üyesi iki ülke Türkiye ve Yunanistan arasındaki krizin, 1962 Küba krizinden sonra en büyük kriz olduğunu yazdı.

Yunanistan‘ın Türk donanmasını engellemek için savaş gemilerini göndermesi üzerine dün akşam Aksaz‘dan 18 Türk savaş gemisinin bölgeye geldiğini belirten Bild, gerginliğin bir çatışmaya dönüşmesini Almanya Başbakanı Merkel‘in son anda önlediğini yazdı.

Gazete, dün sabah önce Türk jetlerinin ardından Yunan jetlerinin bölgede uçtuğunu belirtti.

“MERKEL ARADI GEMİLER GERİ DÖNDÜ”

Haberde şöyle denildi:

*Yunanistan donanması alarma geçti. Donanmada izinler kaldırıldı. Yunan Genelkurmay Başkanı, tatilden başkent Atina‘ya döndü. Türkiye’deki Aksaz üssünden 18 Türk Savaş gemisi bölgeye hareketlendi.

*Yunan savaş gemileri de Ada‘ya geldi. Merkel son anda telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştı. Merkel daha sonra da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü. Silahli bir çatışmadan son anda dönüldü ve Türk savaş gemileri Aksaz’a geri döndü.

*Alman Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, Başbakan Merkel‘in Erdoğan ve Miçotakis ile Dogu Akdeniz-Ege konusunda görüştüğünü doğruladı.

DIŞİŞLERİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Türkiye’nin arana yapacağını ilan etmesinin arkasından yaşanan gerilim ile ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

*Oruç Reis gemimizin araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin Birleşmiş Milletler’e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında hükümetimizce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) verilen ruhsat sahaları içindedir.

*Söz konusu sahanın bir bölümünde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz esasen geçmiş yıllarda faaliyette bulunmuştu.