Almanya Dortmund’da isyan çıktı! Polis müdahale etti…

2 Mayıs’ta gerçekleşen gösteride polisin “Sosyal mesafeya uyun” uyarısına cevap veren 56 yaşındaki bir kadın polisle tartıştı. Kimlik bilgilerini vermemekte ısrar eden kadına karşı, polisler destek ekibi çağırdı ve “sosyal mesafe cezası” yazmak için harekete geçti.

“BU ÇOK BÜYÜK BİR UTANÇ”

Kadının polisler tarafından gözaltına alınması, çevredeki insanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Çevredekiler “Utanın. Bu çok büyük bir utanç. Bir kadına karşı bu kadar polis. İnsan hakları nerede kaldı? Anayasal haklar nerede kaldı? Sizler birer haydutsunuz. Siz utanç kaynağısınız” diye bağırdı.

ÇANTASINDAN BIÇAK ÇIKTI

Saniye saniye cep telefonuna kaydedilen olay, kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı. Dortmund Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kadının polise direndiği, kimliğini vermediği, daha sonra yapılan aramada çantasından bir bıçak çıktığı ve bu neden gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına direnen 56 yaşındaki kadına karşı, polise mukavemet ve silah taşıma yasasına aykırılıktan suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

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