Almanya’da ayine katılanlar coronaya yakalandı!

Baptist Kilisesi’nin sözcüsü, bu kişilerden altısının hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Kilise yetkilileri, sosyal mesafe kurallarına uyduklarını ve 10 Mayıs’taki ayin öncesi kapsamlı bir temizlik yaptıklarını belirtti. Son gelişmeler sonrası kilisedeki ayinlere ara verildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Frankfurt Sağlık Departmanı Başkanı Rene Gottschalk, corona virüsüne yakalananlarla ilgili “Çoğu ciddi hasta değil” ifadesini kullandı.

ALMANYA’DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Almanya'da corona virüs önlemleri kademeli olarak kaldırılırken, hayat normale dönmeye başladı. Ülkede birçok eyalette okullar kısmen açılırken, mağazalar ve alışveriş merkezleri de kapılarını önceki gün müşterilerine açtı.

Kafe ve restoranlar ise hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymak koşulu ile faaliyete başladı. Camilerde ise müsaade edilen ibadet vakitleri arttırıldı.

Alman hükümeti, hayatı her anlamda normalleştirmek için adımlar atarken, büyük etkinliklere, bar ve gece kulüplerinin açılmasına ise 31 Ağustos tarihinden itibaren karar verecek.

Ülkede park ve bahçelerde büyük gruplar halinde toplanmak, mangal ve piknik yapmak ise hala yasak.

Ülke genelinde bugün dini tatil olması nedeniyle başkent Berlin’de mağazaların ve alışveriş merkezlerinin kapalı olmasına rağmen, güzel havayı da fırsat bilen Berlinliler sokakları doldurdu. (BBC Türkçe, Reuters, İHA)

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