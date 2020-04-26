Almanya’da corona virüsü: Günlük vaka düşüşünde üçüncü gün

Corona virüsü salgınına en yerinde müdahale eden ülkeler arasında gösterilen Almanya’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Ülkenin corona virüsü ile ilgili politikasını şekillendiren önemli kurumlardan biri olan Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde corona virüsü vaka sayısının 1737 arttığını duyurdu.

Güncel verilerle birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 154.175’e çıkarken, cumartesi günü açıklanan verilerde günlük vaka sayısının 2 bin 55 olduğu açıklanmıştı.

Robert Koch Enstitüsü, ülke genelindeki toplam ölüm sayısının da 140 artarak 5.640’a çıktığını açıkladı.

Güncel verilerle birlikte Almanya’da vaka sayısındaki düşüş üçüncü gününde de devam etti.