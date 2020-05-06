Almanya’da normalleşme adımları açıklandı!

Almanya Başbakanı Merkel ile eyalet başbakanları arasında 5 saat süren toplantının ardından, insanların bir araya gelmesindeki kısıtlamaların ve işletmelerle ilgili bazı kısıtlamaların yumuşatıldığı, bazı kısıtlamaların da tamamen kaldırıldığı açıklandı.

Açıklamada 1.5 metrelik mesafe kuralı ile hijyen kurallarının bir süre daha geçerli olacağı vurgulandı.

“HALEN SALGININ BAŞINDAYIZ”

Merkel yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

* Bugün, salgının birinci dalgasının geride kaldığını söyleyebiliriz.

* Ancak halen salgının başında olduğumuzu ve virüsün bizden önde olduğunu söylememiz gerekiyor.

* Robert Koch Enstitüsü'nün sayıları da pek iç açıcı değil.

* 5 Haziran'a kadar 1.5 metre mesafe kuralı, marketlerde ve kamusal alanlarda maske mecburiyeti sürecek.

* Düşen enfeksiyon sayılarına göre, artık iki aile bir araya gelebilecek.

* Marketlerde ve kamusal alanda ise, en fazla iki kişi yan yana olabilecek.

* Bölgesel farklılıklar olduğu için bizim bir acil durum senaryosuna da ihtiyacımız var.

* Kontrolü elden bırakmamalıyız.

ALINAN KARARLAR AÇIKLANDI

5 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamaya göre, alınan yeni kararlar şu şekilde:

* Bir bölgede her 100 bin kişide 35’ten fazla corona virüsü tespit edilmesi durumunda o bölgenin kapatılacağı kararı 100 binde 50'ye çıkarıldı.

* Okullar kademeli olarak açılacak. Evden derslere katılamayan veya yeterince katılım sağlayamayan öğrencilere destek verilecek.

* Çocuk yuvaları 11 Mayıs'tan sonra kademeli olarak çalışmaya başlayacak.

* Öncelikle acil bakım gerektiren durumlardaki çocukların yuvalara gelmesi sağlanacak.

* Tüm iş yerleri, mağazalar, marketler, dükkanlar hijyen kurallarına uygun olarak açılacak.

* Spor karşılaşmaları ve antremanlar ile boş zamanlarda yapılan sporlara izin çıktı. Bu çalışmalar açık havada yapılabilecek.

* Restoranlar adım adım açılacak. Bu durumlar için eyaletlere yetki verildi. Eyaletler karar alacak.

* Başbakan Merkel’in “En sorunlu olanı oteller ve bu tür insanları ağırlayan yerler“ dediği işletmeler için her eyalet düzenleme yapacak.

* Alman ligi Bundesliga, Mayıs ayının ikinci haftası başlayacak. Başlama kuralları, Alman Futbol Kulüpleri Birliği'nin kuralları doğrultusunda olacak.

EYALETLER DE KARAR ALACAK

Eyaletler, hijyen kuralları çerçevesinde yüksek okullarda sınıflarda dersler verilmesi, fuarlar, bar-kulüp ve diskotekler, sürücü kursları, masaj salonları, kozmetik stüdyoları, piercing ve dövme yapılan yerler, yüzme havuzları, kapalı spor mekanları, su parkları, fitness stüdyoları, spor salonlarının ne zaman açılacağına karar verecek.

Kalabalık toplantılar, konserler ve düğünlerin corona virüsü önlemleri çerçevesinde 31 Ağustos'a kadar yapılmamasına karar verilmişti.