Almanya’dan vize şoku: Almanlara ve Türklere ön bildirim zorunluluğu

Almanya, bütün Türkiye'yi “risk bölgesi” ilan ettikten sonra ilginç bir adım attı… Bundan sonra Türkiye'den Almanya'ya gidecek kişi, ister Alman vatandaşı, ister Türk vatandaşı olsun eğer son 10 gün içinde Türkiye'de kalmışsa, Almanya'ya bunu sanal olarak bildirmeden uçamayacak. Turistik vize vermeyi durduran Almanya, şimdi de Alman pasaportu, oturumu ve çalışma vizesi olanlara bir başka engel getirmiş oldu.

BAKANLIK ÖZEL HAZIRLADI

Bildirim yükümlülüğü, bütün Türkiye için geçerli olacak ve bu bildirim İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Robert Koch Enstitüsü'nün hazırladığı “Digitale Einreisemeldung” isimli online portala yapılacak.

Değişikliğin amacının, ülkeye girişten sonra karantinaya uyulduğunun kontrol edilmesi olduğu belirtildi. Bu formu dolduran kişi daha sonra Almanya'ya uçabilecek. Kişinin seyahat ve iletişim bilgileri, bulunduğu yerdeki sorumlu sağlık merkezine bildirilecek ve ardından kişiyle temasa geçilecek.

ALTI AŞAMALI BİLDİRİM

Bildirim için siteye girilince, önce hangi ülkeden çıkacağınız soruluyor. “Türkiye” yazılınca karşınıza, “Türkiye'nin tamamı risk bölgesidir. Devam edin” yazısı çıkıyor. Sonraki adımda, “Almanya'ya gidişiniz ve seyahatiniz için bildirim yükümlülüğü ile iletişim bilgilerini vermekle mükellefsiniz” yazısı ile “Varacağınız yerde 10 gün karantinada kalacaksınız” yazısı çıkıyor.

Son adımda ise, uçuş bilgileri, arabayla- gemiyle ya da trenle gideceksiniz onun bilgileri ve diğer bilgiler yer alıyor. Altı adımda tamamlanan işlemin en sonunda ise, bilgilerin başka amaçla kullanılmayacağına ilişkin garanti veriliyor.