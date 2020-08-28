Anlaşmanın ardından bir ilk! İsrail’den kalkan uçak BAE’ye gidecek

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi anlaşmasının ardından yeni adımlar atılmaya devam ediyor.

İsrailli El Al Havayolları Sözcüsü yaptığı açıklamada, İsrail ile BAE arasında ilk ticari uçuşun 31 Ağustos'ta yapılacağını belirtti. İlk uçuşun Başkent Tel Aviv'de bulunan Gurion Havalimanı'ndan BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gerçekleşeceği belirtildi.

1 EYLÜL’DE UÇAK GERİ DÖNECEK

El Al Sözcüsü, İsrail Havaalanları Otoritesine (IAI) ait internet sitesindeki bilgileri doğrulayarak, 1 Eylül'de öğleden sonra ise Abu Dabi’den Tel Aviv’e dönüş uçuşunun planlandığını kaydetti. IAI, Tel Aviv'den Abu Dabi'ye giden uçuşu “LY 971” kodu ile dönüş uçuşunu ise “LY 972” kodu ile listeledi.

İsrail ve BAE arasında resmi bir hava bağlantısı bulunmazken, El Al'ın uçuş süresini kısaltmak amacı ile Suudi Arabistan hava sahasını kullanıp kullanmayacağı konusu ise belirsizliğini koruyor. ABD'li yetkili, kesin uçuş rotası ve iniş zamanı üzerinde hala çalışıldığını ifade etti.

UÇAKTA İSRAİLLİ VE ABD’Lİ YETKİLİLER BULUNACAK İDDİASI

ABD'li bir yetkili yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner’ın 31 Ağustos’ta saat 10.00’da kalkacak olan El Al uçuşunda ABD yetkilileri arasında olacağını ifade etti. Heyette ayrıca İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat’ında bulunacağı ileri sürüldü.

Öte yandan Mayıs ayında corona virüsü salgını nedeni ile Etihad Havayollarına ait bir uçak Filistin'e tıbbi malzeme tedariği sağlamak amacı ile BAE’den Tel Aviv’e uçmuştu. Bu uçuş BAE'den İsrail’e yapılan ilk uçuş olarak biliniyor. (İHA)

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