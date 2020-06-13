Avrupa uyardı: Tedbirleri geri almaya hazır olmak zorundayız!

Sağlık uzmanları dünya genelinde daha çok ekonomik kaygılarla başlayan hızlı normalleşme süreçlerinin salgında ikinci dalgayı tetikleyebileceğine işaret ediyor.

Salgının başlangıç noktası olan Çin'de iki yeni vaka görüldü. Bunun üzerine yetkililer bu iki kişinin gittiğini tespit ettikleri 6 ayrı gıda marketini kapattı. Ancak buralarda nasıl bir yayılıma neden olduklarına dair net bir açıklama yapılmadı. Bu iki kişinin de virüsü nereden aldıkları henüz tespit edilemedi.

REKOR SAYIDA VAKA

Hindistan, ülkede toplu taşıma faaliyetlerinin büyük kısmını açtı. Ofisler ve alışveriş merkezleri de yaklaşık 70 gün aranın ardından yeniden faaliyete geçti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Cuma günü 10 bin 956 yeni vaka görüldüğünü bunun şimdiye kadar bir günde görülen en yüksek vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Delhi'deki en büyük cami olan Jama Camii, ay sonuna kadar yeniden kapatıldı.

AB DİKEN ÜSTÜNDE

Avrupa'da yeni vaka sayılarındaki artış yavaşlamış olsa da uzmanlar yine de ikinci dalga riskine dikkat çekiyorlar.

Avrupa Birliği Sağlık Komisyonu üyesi Stella Kyriakides yaptığı açıklamada “Gerekli olması halinde gevşettiğimiz tedbirleri geri almaya hazır olmak zorundayız” dedi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de önümüzdeki haftalarda vaka sayılarında ufak da olsa bir artış gözlemlenmesinin beklendiğini ifade ediyor.

Merkel artış durumunda gerekli önlemler alınmazsa sağlık sisteminde yeni sorunlarla karşılaşılabileceğine işaret ediyor. Merkezin direktörü Andrea Ammon bu noktada ayrıca, sosyal mesafe ve ellerin yıkanmasının önemini tekrar vurguladı.

ABD İKİNCİ DALGAYLA KARŞI KARŞIYA

Amerika'da aralarında Teksas ve Arizona'nın da bulunduğu eyaletlerin yarısında yetkililer hastane kapasitelerinin dolmaya başladığına dikkat çekiyor. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, perşembe günü Alabama, Florida, Kuzey Carolina, Oregon ve Güney Carolina eyaletlerinde vaka sayılarında bugüne kadarki rekor artışlar kaydedildi.

Teksas'taki Austin Üniversitesi’nde araştırma görevlisi Spencer Fox, “Salgının Amerika'da eyaletleri, şehirleri ve dünyada birçok noktayı teslim aldığına dair endişe verici işaretler görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Amerika hali hazırda 113 binden fazla can kaybıyla salgında en çok ölümün ve vakanın görüldüğü ülke durumunda. Harvard Üniversitesi Küresel Sağlık Enstitüsü Başkanı Ashis Jha, Amerikan CNN haber kanalına yaptığı değerlendirmede bu sayının Eylül ayında 200 binin üzerine çıkabileceğine işaret etti.