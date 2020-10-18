Avrupa’da corona salgınında son durum: İtalya rekor tazeledi, İngiltere kritik eşikte…

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan verilere göre, son 24 saatte 11 bin 705 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 414 bin 241’e ulaştığı belirtildi.

İtalya'da son 24 saatte düne göre 19 bin 296 adet daha az test yapılmasına rağmen yeni vaka sayısı düne göre 780 arttı. Bugün yapılan testlerin yüzde 8'i pozitif çıktı.

Bakanlık, son 24 saatte 69 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 543'e ulaştığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 45 kişinin yoğun bakıma alındığını, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 750'ye yükseldiğini ifade etti. Ülkede şu anda 126 bin 237 aktif corona virüsü hastası bulunuyor.

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE

İtalya’da hükümetin bu akşam yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor. Gün içinde bölgesel yönetim başkanlarıyla fikir alışverişinde bulunan Başbakan Giuseppe Conte’nin gündeminde akşam saat 22.00’den itibaren ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor.

Conte'nin ayrıca restoran ve barların kapanma saatlerinde de düzenleme yapması bekleniyor. Gün içinde yapılan görüşmelerde ise bölgesel yönetimlerin spor salonlarının kapatılmaması talebini Başbakan Conte’ye ilettiği öğrenildi.

İNGİLTERE’DE VAKA SAYISI 15 BİNİN ÜZERİNDE

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde, son 24 saatte 16 bin 982 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 722 bin 409’a ulaştığı belirtildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybederken, salgının başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 646’ya yükseldi.

Hükümet verilerine göre, İngiltere’de günlük vaka sayısı 3 Ekim tarihinde hızlı bir sıçrayış göstererek 10 binlere yükselirken, 13 Ekim tarihinden bu yana vaka sayısı 15 binin altına düşmedi. Bir gün öncesine göre vaka sayısı 811 kişi artarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise dünden bugüne 83 kişi azaldı.

İngiltere hükümetinin Bilimsel Danışmanı Jeremy Farrar yaptığı açıklamada, İngiltere’de Covid-19 pandemisinin daha fazla yayılmasını önlemek için 3 haftalık bir ulusal tecrit uygulanması gerektiğini aktardı.

Ulusal tecritten kaçınmayı tercih eden ve yerel kısıtlamaları ağırlaştıran İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın aksine Farrar, mevcut bölgesel önlemlerin etkili olmayacağını belirtti.

Farrar, “Mevcut kademeli kısıtlamalar, virüsün bulaşma oranlarını yeterince düşürmeyecek ve yayılmaya devam etmesini engellemeyecek” ifadelerini kullanırken, “Doğru mali destek seviyeleriyle birlikte ulusal olarak artırılmış üç haftalık kısıtlama dönemi, kıştan önce sıfırlama yapmamıza, iletimi durdurmamıza, sağlık hizmetlerini korumamıza ve test-izleme-izolasyon sistemlerini tamamen işlevsel hale getirmemize izin verecek” dedi.

Farrar, hükümet tarafından bu kararın acilen uygulanması gerektiğini belirterek, ertelemenin krizi daha da kötüleştireceğini ve uzatacağını vurguladı.

FRANSA’DA SON BİR GÜNDE 29 BİN 837 VAKA

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerde, corona virüsü salgınında ülke genelinde son 24 saatte 29 bin 837 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 897 bin 34'e ulaştığı belirtildi.

Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeniyle 85 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, toplam can kaybının 33 bin 477'ye yükseldiğini ifade etti. Bakanlık, bin 343'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 530 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu belirtti.

Öte yandan Fransa'da dün tespit edilen 32 bin 427 vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti. (İHA)

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