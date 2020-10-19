Avrupa’da corona salgınında son durum: Vaka sayıları hızla artıyor, Macron’un eşi de karantinada

Corona virüsünde büyük bir şok yaşayan Avrupa’da bir biri ardına tedbir kararları geliyor. Avusturya'da vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi üzerine kapalı mekanlardaki özel toplantılar 6 kişi ile sınırlandırıldı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, alınan karar ile ülkede son haftalarda virüsün yayılmasına neden olan doğum günü partilerinin, düğünlerin ve sosyal kulüp toplantılarının hedef alındığı aktarıldı.

CUMA GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni kısıtlamaların Cuma günü yürürlüğe gireceğini ifade eden hükümet, açık alanda yapılan özel toplantıların ise 12 kişi ile sınırlandırıldığını açıkladı.

Hükümet, ayrıca kültürel ve spor etkinliklerinde azami seyirci sayısını kapalı alanlarda bin 500’den bine, dışarıdaki etkinliklerde ise 3 binden bin 500’e düşürdü.

MASKE ZORUNLU HALE GELDİ

Hükümet, etkinliklerde artık maske takmanın isteğe bağlı olmadığını ve zorunlu hale getirileceğini bildirdi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bugün başkent Viyana'da düzenlediği basın toplantısında gelecek ayların kısıtlamalara uyulmazsa zorlu olacağını ifade ederek, önlemlere ne kadar çok kişi uyarsa bu aşamanın o kadar iyi atlatılacağını aktardı.

Kurz, günlük yeni vaka sayısının geçtiğimiz Cumartesi günü bin 747 ile yeni bir rekora ulaştığına dikkat çekerek, önlem alınmazsa Aralık ayına kadar günlük vaka sayısının 6 bine kadar çıkabileceğini açıkladı.

Avusturya'da toplam vaka sayısı 65 bin 927'ye, toplam can kaybı ise 904'e ulaştı.

İNGİLTERE

İngiltere’de son 24 saatte 18 bin 804 yeni corona virüs vakasının tespit edildiği ve 80 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 741 bin 212´ye, toplam can kaybı ise 43 bin 726’ya ulaştı.

İngiltere hükümetinin Bilimsel Danışmanı Jeremy Farrar yaptığı açıklamada, İngiltere'de Covid-19 pandemisinin daha fazla yayılmasını önlemek için 3 haftalık bir ulusal tecrit uygulanması gerektiğini aktarmıştı.

Ulusal tecritten kaçınmayı tercih eden ve yerel kısıtlamaları ağırlaştıran İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın aksine Farrar, mevcut bölgesel önlemlerin etkili olmayacağını belirtmişti.

İTALYA

İtalya’da son 24 saatte 9 bin 338 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiği ve 73 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 423 bin 578’e, toplam can kaybı ise 36 bin 616’ya ulaştı. Ülkede 252 bin 959 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

İSPANYA’DA SAYI 1 MİLYONU AŞTI

İspanya’da da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 12 bin 214 kişide daha virüs tespit edildiği, 73 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 15 bin 795’e, toplam can kaybı ise 33 bin 992’ye ulaştı.

FRANSA

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 13 bin 243 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 910 bin 277'ye ulaştığı belirtildi. B

Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeniyle 146 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 33 bin 623'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, bin 441'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 978 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu belirtti.

MACRON’UN EŞİ DE KARANTİNADA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz Perşembe günü Covid-19 olan bir kişiyle temas ettiği gerekçesiyle kendini 7 günlük karantinaya aldı.

Herhangi bir belirti göstermediği öğrenilen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uyarak karantinaya girdiği belirtildi. (İHA/DHA)