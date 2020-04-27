Avrupa’da coronada son durum: Avusturya sınırı açıyor, Almanya’da eylem var

Avrupa’da ülkeler corona krizinden çıkmaya hazırlanırken Almanya'da okullar Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılıyor.

Ancak restoranların açılışı konusunda tartışma var. Başbakan Merkel'le yapılacak toplantı 6 Mayıs'a ertelenebilir. Bu da restoranların açılışının Mayıs ayı sonunu bulabileceğini gösteriyor. Münih ve Frankfurt'ta binlerce restoran ve kafe sahibi, meydanlara boş sandalye dizerek eylem yaptı.

Avusturya ise Almanya sınırını açmaya hazırlanıyor. Ayrıca restoranlar da başta Viyana olmak üzere, ülke çapında 15 Mayıs'ta açılacak.

KUAFÖRLER VE MARKETLER AÇILDI

Bugün itibarıyla kuralları gevşeten İsviçre'de, hijyen kurallarına titizlikle uyma çağrısı yapıldı. Kuaförler, kozmetik ve inşaat malzemeleri satan yerler, bahçe malzemeleri satan marketler açıldı. Doktorlar ve psikologlar, acil randevularla çalışmaya başladı. Devlet okulları 11 Mayıs'ta açılıyor. 8 Haziran'dan sonra da müzeler, kütüphaneler ve hayvanat bahçeleri açılacak

İSVEÇ İLK KEZ KAPATIYOR

Şu ana kadar tüm restoranları açık tutan İsveç'te, mesafe kurallarına uymayanların kapatılması kararı alındı. İlk uygulama ise başkent Stockholm'de başladı. Benzer uygulamaların süreceği belirtildi.