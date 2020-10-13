Avrupa’da vaka artışı sürüyor! Kısıtlamalar geri dönüyor

Corona virüsü salgını Avrupa’da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok ülkede vaka sayılarında artış yaşanırken salgın önlemleri de geri getiriliyor.

Birleşik Krallık’ta son 24 saatte 17 bin 234 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiği ve 143 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 634 bin 920’ye, toplam can kaybı ise 43 bin 18’e ulaştı.

Ülkede hafta sonları veri bildiriminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pazartesi ve Salı günleri vaka ve ölüm sayılarının ortalamanın üzerinde gerçekleştiği ifade edildi. Birleşik Krallık’ta vakaların tırmanışa geçmesi nedeniyle kısıtlamaların artması gündemde.

Fransa’da son 24 saatte 12 bin 993 kişide daha virüs tespit edildiği açıklandı. Toplam vaka sayısı 756 bin 472´ye ulaştı. Ülke genelinde coronadan iyileşenlerin sayısının ise 102 bin 680 olduğu bildirilirken, toplam can kaybının da 32 bin 942 olduğu aktarıldı.

İtalya’da son 24 saatte 5 bin 901 corona virüsü vakasının tespit edildiği ve 41 kişinin daha virüsten hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 365 bin 467’ye, toplam can kaybı ise 36 bin 246’ya ulaştı. Ülkede 242 bin 28 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

İspanya’da son 24 saatte 7 bin 118 kişide daha virüs tespit edildiği, 80 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 925 bin 118’e, toplam can kaybı ise 33 bin 204’e ulaştı.

HOLLANDA’DA “KISMİ KARANTİNA” KARARI

Son 24 saat içinde Hollanda’da 7 bin 378 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 188 bin 876’ya yükseldi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 6 bin 631 oldu.

Hollanda giderek artan corona vakalarını önlemek amacıyla “kısmi karantina” kararı aldı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yaptığı açıklamaya göre, ülke genelinde kafe, bar ve restoranların bir ay boyunca kapatılması kararlaştırıldı. Restoranlar sadece evlere servis hizmeti verebilecek ve oteller, bu yasaktan muaf tutulacak.

Ülkede akşam saat 20:00'den itibaren alkol ve uyuşturucu satışı ile kamusal alanda alkol tüketimi yasaklanacak. Halka açık alanlarda 13 yaşından büyükler için maske takmak zorunlu hale getirilecek.

18 yaşından büyükler için takım halinde amatör sporlar yasaklanacak. Ancak profesyonel futbol karşılaşmaları oynanmaya devam edecek. Kapalı alanlarda en fazla 30 kişiye kadar toplanma izni verilecek. Sosyal temas en fazla 4 kişiyle sınırlı olacak.

Yeni önlemler Çarşamba akşamı saat 22:00'den itibaren yürürlüğe girecek.

Başbakan Rutte, aşının ne zaman kullanıma sokulacağının hala muamma olduğunu, bu nedenle önlemlerin 2021 yılına kadar devam edebileceğini vurgulayarak, “Bunlara uyarsak daha hızlı biçimde normal hayata dönebiliriz” dedi. (BBC Türkçe, DHA)

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