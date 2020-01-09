Avustralya yangınları için flaş iddia: Eğer doğruysa…

EREN SAKARYA/MELBOURNE

Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları aylardır devam ediyor. Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania ve South Australia eyaletlerindeki yangınlar vahşi yaşam alanlarını büyük ölçüde yok etmiş durumda. En büyük yangınların görüldüğü New South Wales eyaletinde milyonlarca hektar alanın kül olduğu belirtiliyor.

Victoria eyaletinin doğusundaki East Gippslandd bölgesindeki yangınlar büyük tahribata yol açarken, bu bölgedeki Mallacoota kentinin sahillerinde 5 bine yakın mahsur kalan insanın donanma tarafından tahliye işlemlerine devam ediliyor. South Australia eyaletinde bulunan Kanguru Adası’nın üçte biri yanmış durumda.

BELÇİKA’NIN İKİ KATI ALAN YANDI

Uzmanlar 6 milyon hektardan fazla alanın kül olduğunu belirtiyor. Bu alan, iki Belçika büyüklüğünde toprak parçası demek.

Yapılan hesaplamalara göre 500 milyona yakın hayvanın yangınlar sonucu hayatını kaybettiği ifade edilirken, koalaların soylarının tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kaldıkları açıklandı. Yangınlarda 2 binden fazla ev yanarken 25 kişi de hayatını kaybetti.

AVUSTRALYA AÇIK TEHLİKEDE



Yangınlar sadece kırsal yaşamı değiş büyük şehirleri de etkiliyor. Ülkenin 5.5 milyon nüfuslu en büyük şehri Sydney ve 1000 km ötedeki 5 milyon nüfuslu Melbourne şehirleri, günlerdir yoğun bir dumanla kaplı. Başkent Canberra ise 6 Ocak günü dünyanın en kötü havasına sahip şehir oldu.

Hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerinde seyretmesine karşın dumanlar nedeniyle gökyüzü kapalı ve görüş mesafesi düşük. Havada ağır bir yanık kokusu da hakim. Uzmanlar gerekmedikçe bu şehirlerde yaşayanların dışarı çıkmaması ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Oluşan hava kirliği yüzünden birçok etkinlik iptal edilirken, Avustralya Açık Tenis Turnuvası da iptal edilme riski ile karşı karşıya.

KÜRESEL ISINMA BİRİNCİ NEDEN

Bu yangınlara sebep olan birçok faktör var. Bunlardan en önemlisi küresel ısınma. Küresel ısınma sonucu bu yıl daha çok ağacın ve otlak alanın kuruduğu, bu yüzden yangınların daha da büyüdüğü iddiaları her geçen gün daha geniş bir kitle tarafından dile getirilmekte.

Öte yandan, yangın sezonundan önce, yangın riski fazla olan yerlerde, yetkililerce kontrollü ufak yangınlar çıkarılmakta. Böylece büyük yangınların önüne geçilmekte idi. Küresel ısınma nedeniyle, bu yıl Aralık ayında aniden görülen 40 derece üzeri sıcaklıklar nedeniyle çıkarılan kontrollü yangınların bazılarının kontrolden çıktığı iddia ediliyor. Yerel itfaiyelerin ve gönüllü halkın yetersiz kalması sonucu federal hükümetin zamanında müdahale etmemesiyle yangınların bu kadar büyüdüğü iddia ediliyor.

Ayrıca yangın dumanlarının oluşturduğu bulutların yangın riski taşıyan bölgelerde oluşturduğu yıldırımların birden çok yerde yangın çıkmasına sebep verdiği ifade ediliyor. Çiftçiler, turistler ve kampçıların yaktıkları kontrolsüz ateşler de yangınların büyümesine sebep oldu.

TATİLE GİDEN BAŞBAKAN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Yangınların New South Wales eyaletinde felaket boyutuna geldiği zaman, bölgeye intikal etmek yerine Hawaii'ye tatile giden Başbakan Scott Morrison eleştiri oklarının hedefinde. Tatil dönüşü bölgeye giden Morrison, yerel halkın büyük tepkisiyle karşılaştı. Yangınlardan bir ay sonra orduyu göreve çağıran Morrison'ın hala iklim değişikliği ile mücadele ile ilgili bir açıklama yapmaması tepkiye yol açıyor.

Bu durum ise halkın kızgınlığını daha da artırdı. Yanan ormanlar, tarlalar, çiftlikler ve hayatını kaybeden hayvanlar, Avustralya kültürü için büyük anlam ifade ediyor. Birçok yerde insanlar, Avustralya'ya özgü hayvanlar ile iç içe yaşıyorlar.

Özellikle koala soyunun tükenme tehlikesi altında olması halkta büyük bir üzüntüye yol açmış durumda. Vahşi yaşamı korumak amaçlı yardım kampanyaları başlatılırken, bölgede bulunan ve günlerdir yangınlarla mücadele eden ekipler ve gönüllüler için birçok yardım kolileri hazırlanıyor.

KÖMÜR KÜRESEL ISINMAYI TETİKLİYOR

Avustralya, 47 milyar dolar ile dünyanın en büyük kömür ihracatçısı ve üçüncü büyük fosil yakıt ihracatçısı durumunda. Bu kömürlerin büyük çoğunu, dünyanın en büyük karbon salınımı yapan ülkeleri olan Çin ve Hindistan'a satıyor. Bu ülkelerin Avustralya üretimi fosil yakıtları kullanarak dünya atmosferine saldıkları karbon miktarı doğrudan Avustralya'yı etkiliyor.

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Çevre aktivistleri, Avustralya'nın kömür çıkartmayı durdurmasını ve ülkenin yenilebilir enerji ile kendini idame ettirmesini savunuyor. Liberal hükümet ise kömürün Avustralya için çok büyük bir gelir kaynağı olduğunu savunurken binlerce kişiye de ekmek kapısı olduğunu ifade ederek bu konuda adım atmayı reddediyor.

KOMPLO TEORİLERİ ARTTI



Avustralya'nın İnsani Gelişmişlik İndeksi'nde üçüncü sırada olmasına karşın yangınlarla ilgili komplo teorileri de yok değil. New South Wales Eyaleti'nde yapılması planlanan hızlı tren hatlarının geçeceği yerlerin yanan bölgelerle örtüştüğü iddia edilmesi, yangınların en çok zarar verdiği bu eyalette bilerek geç müdahale edildiği, bazı alanların ve çiftliklerin yanmasına göz yumulduğu iddia ediliyor. Bir diğer iddia ise yanan yerlerdeki yer altı zenginliklerine ulaşmak için madenlerin açılmak istenmesi. Bu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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