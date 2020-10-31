Avusturya’da gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Corona virüsü salgının Avrupa'da yeniden etkisini arttırması ile birçok ülke sokağa çıkma yasaklarını yeniden uygulamaya başladı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Covid-19 için alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Kurz, ülkede artan corona virüsü vakaları nedeni ile 3 Kasım'dan itibaren ülke genelinde yerel saatle 20.00 ile 06.00 arasında 10 gün süre ile gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Avusturya Anayasasına göre sokağa çıkma yasakları 10 gün süre ile uygulanırken, yeniden uzatılması için her 10 günde bir parlamentonun onay vermesi gerekiyor.

KÜLTÜR VE SPOR FAALİYETLERİ TAMAMEN YASAKLANDI

Kurz kafelerin, barların ve restoranların kapatıldığını ve sadece paket servis hizmeti verebileceklerini aktarırken okullarda kısmi uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı.

Liselerin son sınıfları ve üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini belirten Kurz, anaokulu ve ilkokullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini ifade etti.

Başbakan Kurz, yeni önlemler kapsamında kültür ve spor faaliyetlerinin tamamen yasaklandığını aktarırken, kuaför ve güzellik merkezi gibi hizmet sektöründeki işletmelerin açık kalacağını belirtti. Kurz, otellerin ise yalnızca iş ziyareti için ülkeye gelen müşterileri ağırlayabileceklerini ifade etti.

SON 24 SAAT İÇİNDE 5 BİN 349 YENİ VAKA

Avusturya'da son 24 saatte 5 bin 349 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 104 bin 925'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 27 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı bin 109'a yükseldi. Avusturya'da şu ana kadar 2 milyon 232 bin 735 kişiye Covid-19 testi yapıldı. (İHA)