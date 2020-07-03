Ayasofya muamması… Financial Times: Erdoğan tartışmayı alevlendirdi

Ayasofya ile ilgili tartışmalar devam ederken uluslararası kamuoyu da yaşananları yakından takip ediyor… Dünyanın önde gelen ekonomi gazetesi Financial Times, Ayasofya ile ilgili kapsamlı bir analiz yazdı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzalı haberde, “Müze mi cami mi: Erdoğan Ayasofya’nın geleceği ile ilgili tartışmayı alevlendirdi” başlığını kullandı.

“AYRIŞTIRICI BİR TARTIŞMA”

Gazete binlerce yıllık tarihiyle dünyanın en önemli tarihi yapılarından biri olan Ayasofya’nın akıbetinin mahkeme kararı ile belirleneceğini hatırlatırken, “Türkiye Cumhurbaşkanı Muhafazakarların ve ulusalcıların uzun süredir çağrısına yanıt verdi ve ağırlığını koydu. Böylelikle ayrıştırıcı bir ulusal tartışmayı da tetikledi” yorumunu yaptı.

ABD ve Yunanistan’ın bu tartışmada “Ayasofya müze olarak kalsın” çağrısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işine yaradığını öne süren Financial Times, “Bu tür uyarılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin konumunu küresel bir güç ve Müslüman dünyanın dini merkezi haline getiren güçlü lider olma çabasına katkı sağlıyor” yorumunu yaptı. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ay Ayasofya hakkındaki, “Ayasofya ile ilgili ‘Orayı camiye çevirmeyin’ diyorlar. Türkiye’yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi?” sözlerini hatırlattı.