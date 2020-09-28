Azerbaycan paylaştı! Ermenistan’a ait askeri araçlar böyle vuruldu

Azerbaycan tarafından üst üste yenilgi gören Ermenistan zayiat vermeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait askeri araçların imha edildiği anlara ait görüntüleri paylaştı.

“ÇOK SAYIDA TEÇHİZAT İMHA EDİLDİ”

Görüntüler paylaşılırken yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

* Azerbaycan Ordusu birliklerinin atışları sonucunda cephenin farklı yönlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait çok sayıda askeri teçhizat imha edildi.

* Video, düşman askeri teçhizatının imha edildiğini gösteriyor.

“UÇAKLAR YERİNDE VE ÇALIŞIYOR”

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan tarafının akşam saatlerinde Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın düşürülmesine ilişkin yaydığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon olduğunu bildirdi.

Dargahli, “Azerbaycan ordusunun tüm uçaklarının yerinde ve çalışıyor olduğunu beyan ederim” dedi.