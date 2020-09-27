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Azerbaycan savaş hali ilan etti!

Ermenistan'ın düzenlediği saldırı sonrası harekete geçen Azerbaycan'da yeni bir gelişme yaşandı. Azerbaycan Meclisi'nde yapılan oturumun ardından savaş hali ilan edildi.

Sozcu.com.tr
17:33 -
Haberler Dünya
Azerbaycan savaş hali ilan etti!

Azerbaycan Meclisi’nde yapılan oturumun ardından Ermenistan saldırılarına karşı savaş hali ilan edildi. Öte yandan başkent Bakü’nün de aralarında bulunduğu birçok kentte gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Azerbaycan’da Anayasanın 111. maddesine göre savaş ilanı alınmasının gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

* Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının belirli bir bölümü fiilen işgal edildiğinde, bir yabancı devlet veya devletler Azerbaycan Cumhuriyetine karşı gerçek bir silahlı saldırı tehdidi olduğunda, Azerbaycan Cumhuriyetine savaş ilan ettiğinde, gerçek bir tehdit durumunda Azerbaycan Cumhuriyetinin tamamında ve ayrı ayrı bölgelerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla savaş hali ilan edilir ve kararname 24 saat içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin onayına sunulur.

NELER YAŞANDI?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın bir saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini duyurdu. Azerbaycan’ın saldırıya karşılık vermesiyle  Ermenistan ve Dağlık Karabağ, sıkıyönetim ve seferberlik ilan etti. (İHA)

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