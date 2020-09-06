Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı

Irak'ta son aylarda roketli saldırılar artarak devam ediyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Uluslararası Havalimanı bu kez roketlerin hedefi oldu. Saldırıda 4 araç hasar gördü.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 3 adet katyuşa roketi düştüğü belirtildi.

Açıklamada saldırının Bağdat'ın batısındaki Ebu Gureyp bölgesinden düzenlendiği belirtilirken roketlerden birinin otoparka düştüğü ve park halindeki 4 araçta maddi hasara yol açtığı aktarıldı.

ABD ASKERİ ÜSSÜ HEDEF ALINMIŞTI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 15 Ağustos’ta da ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlenmişti.

Saldırıyla ilgili yapılan açıklamada El-Taci Askeri Üssü’nün içine 2 adet katyuşa roketinin düştüğü belirtilmişti. Saldırı sonucu can kaybının yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmemişti. İHA