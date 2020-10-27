Belçika’da coronaya yakalanan doktorlarla ilgili vahim iddia: Çalışmaya devam edin

Coronavirüsü vakalarının hızla arttığı Belçika’nın Liege kentinde doktorlardan, virüse yakalansalar da çalışmaya devam etmeleri istendi. Şehirdeki 10 hastane, testleri pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen doktorlardan işe dönmelerini talep etti.

BBC’ye konuşan Belçika Tabipler Birliği Başkanı Doktor Philippe Devos, sağlık sisteminin önümüzdeki günlerde çökmesini önlemek için, semptom göstermeyen doktorlardan çalışmaya devam etmelerini isteme dışında bir seçeneklerinin olmadığını söyledi.

Doktor Philippe Devos bununla birlikte, doktorların virüsü hastalara bulaştırma riski olduğunu da kabul etti.

AMELİYATLAR ERTELENİYOR

Liege’de corona virüsü testi yapılan her üç kişiden birinin sonucu pozitif çıkıyor. Kentte hastaneler hastaları başka kentlere nakletmeye ve acil olmayan diğer tüm ameliyatları ertelemeye başladı.

Belçika’da corona virüsü salgınında ikinci dalgayla birlikte spor salonları ve yüzme havuzları kapatıldı. Tüm dükkanların 22:00’de kapandığı ülkede halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

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