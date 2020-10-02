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Beyaz Saray’dan coronaya yakalanan Trump’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, corona virüsüne yakalanan ABD Başkanı Trump'ın hafif semptomları olduğunu söyledi.

18:49 -
Haberler Dünya
Beyaz Saray’dan coronaya yakalanan Trump’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, bugün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın hafif semptomları olduğunu aktardı.

Meadows, Trump'ın sağlık durumunun sağlık görevlileri tarafından sürekli izlendiğini ifade ederken Trump'ın moralinin iyi olduğunu dile getirdi.

Meadows, Trump hakkında, “İyimserim ki çok çabuk iyileşecek” ifadelerini kullandı. Tedaviye ilişkin bilgi vermeyen Meadows, Hope Hicks hakkındaki soruları ise cevapsız bıraktı.

Dün akşam saatlerinde Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks'in COVID-19'a yakalandığını duyurmasının ardından eşi Melania Trump ve kendisinin de hastalığa yakalandığını açıklamıştı. İHA

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Son güncelleme: 18:54 02.10.2020
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