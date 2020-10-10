Birleşmiş Milletler’den Maraş kararı açıklaması

KKTC'de 46 yıl sonra tarihi bir adım atıldı. Ülkede yer alan kapalı Maraş kademeli olarak önceki gün açıldı. KKTC’nin kararına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 6 Ekim’de Ankara’da kapalı Maraş’ın sahil şeridinin açılmasına yönelik açıklamadan derin endişe duymaktadır.

* BM, bu eylemden geri adım atılması ve Ada’da tansiyonu yükseltecek tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısı yapıyor.

KAPALI MARAŞ NEREDE?

Maraş, Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs’ın en ünlü bölgesiydi. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştır.

MARAŞ NEDEN KAPATILDI?

Maraş, KKTC’nin Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, ülkenin en ünlü bölgesiydi. Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. ‘Hayalet Şehir’ olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.

Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos’ta (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos’ta İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

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