İngiliz Başbakan Boris Johnson’un kızı lüks eşyalarıyla övünüyor

Corona virüsüyle mücadele eden doktorlar ve hemşireler, koruyucu ekipman temin etmesi için Başbakan Johnson'a âdeta yalvarırken, Johnson'ın kızı Lara’nın siparişini verdiği lüks eşyalarıyla böbürlenmesi ülke gündemine oturdu.

Vogue dergisine yazdığı bir makalede Lara, ‘kişisel bakım' amacıyla Prada'dan kafa bandı sipariş ettiğini açıkladı. Lara Johnson, karantinada erkek arkadaşıyla kaldığı çocukluk evinde birkaç parça eşya ile yetinmekten yakındı.

Çaresizlik içinde küçükken giydiği elbiseleri giydiğini belirten Lara, şunları aktardı:

* Şu anda daha fazla kıyafet almamak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum, gelecekle ilgili finansal beklentilerim net değil ve savurganlık zamanı değil, farkındayım. Ama itiraf etmeliyim ki iki kafa bandı aldım, biri Shrimps marka siyah, diğeri Prada marka pembe.

* Bunları kişisel bakım olarak ayırıyorum, tüm bu belirsizliğin ortasında, kendimi hatırlatacak bir şeye ihtiyacım vardı, bugün kendime kim olduğumu hatırlatmak için modayı kullanmanın uygun olduğunu düşünüyorum.