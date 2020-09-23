Buzullar eriyince gün yüzüne çıktı! ABD uçağı 76 yıl sonra bulundu

Dünyanın en büyük sorunu haline gelen hava sıcaklıklarının artışı, karbondioksit oranının yükselmesi, buzulların erimesi gibi iklim değişikliğinin etkileri giderek kendini daha da hissettiriyor.

İzlanda’da İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin stratejik B-17 tipi bombardıman uçağı 16 Eylül 1944’te irtifa kaybetmesi nedeniyle içindeki 10 kişiyle birlikte Eyjafjallajokull buzuluna düştü.

Buzulların erimesiyle uçağa ait enkaz 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Enkaz bölgede keşfe çıkan doğa yürüyüşçüleri tarafından bulundu.

DHA’nın aktardığına göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Isafjorour kentinin eski Belediye Başkanı Guomundur Gunnarsson, “Yerel halk enkazın kaldırmasını istemiyor. Gelen ziyaretçilere kazanın hikayesini anlatacağız. Turistik bir bölge olacak” dedi.