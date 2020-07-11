Çin üçüncü faz aşı denemeleri için 40 bin denek arıyor!

Çinli aşı geliştiricisi CanSino firması, dünyayı kasıp kavuran ve 560 binden fazla can alan corona virüsü salgınına karşı geliştirdiği aşı için üçüncü faz denemelere geçiyor.

Firma aşının üçüncü faz denemeleri için Çin dışında da faaliyet göstermek istediğini açıkladı.

Üçüncü faz denemeler için Rusya, Brezilya, Suudi Arabistan ve Şili gibi ülkelerle görüşmelere başlandığını açıklayan firma denemeler için anlaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

40 BİN KATILIMCI HEDEFLENİYOR

Firma yetkilisi üçüncü faz denemelerin kısa süre içinde başlayacağını belirtirken yaklaşık 40 bin katılımcının üzerinde denemeler gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

İkinci faz denemelerde istedikleri oranda antikor üretimini tetiklediklerini aktaran yetkili aşı hakkında detay vermekten kaçındı.

Çin’de inşaatı devam eden aşı üretim tesisinde 2021 yılı sonuna kadar yaklaşık 200 milyon doz aşının üretilmesi bekleniyor.

Çin’deki ilk aşı çalışmaları Mart ayında başlamıştı.