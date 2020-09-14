Corona aşısında yeni gelişme! 4 bin 600 kişi aşılandı, Brezilya’da denenecek

Corona virüs salgınına karşı aşı çalışmaları tüm dünyada devam ederken, geçtiğimiz günlerde Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ilaç firması tarafından geliştirilen Covid-19 aşısından kötü haber gelmişti.

Oxford ve AstraZeneca tarafından 6 Eylül'de yapılan açıklamada, testler sırasında gönüllü katılımcılardan birinin hastalandığı ve testlerin durdurulduğu aktarılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Oxford tarafından yapılan açıklamada ise, bağımsız bir inceleme sürecinin ardından denemelere devam etmenin güvenli olduğuna karar verildiği ve aşının klinik denemelerine İngiltere’deki tüm deneme merkezlerinde devam edileceği belirtilmişti.

BREZİLYA’DA DENEMELER BAŞLADI

AstraZeneca'dan bir yetkilinin yaptığı açıklamada, İngiltere'de aşının klinik denemelerinin yeniden başlatılmasına onay verilmesinin ardından bugün Brezilya’da da denemelerin yeniden başladığı aktarıldı.

4 BİN 600 KİŞİ AŞILANDI

Brezilya'da aşı denemelerini yürüten Federal Sao Paulo Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, aşılanması planlanan 5 bin gönüllüden 4 bin 600’ünün aşılandığı ve hiçbir ciddi sağlık sorunu ile karşılaşılmadığı ifade edildi.

Üniversite, gönüllülerin Sao Paulo, Rio de Janeiro ve Salvador’da denemelere katıldığını açıkladı.

BREZİLYA TEST MERKEZİ HALİNE GELDİ

Brezilya, dünyada ABD ve Hindistan’dan sonra salgından en fazla etkilenen üçüncü ülke konumunda bulunması nedeni ile İngiltere, Çin ve Rusya’da geliştirilmekte olan Covid-19 aşıları için bir test alanı haline geldi.

Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının 3. aşama klinik denemeleri Brezilya’nın Bahia ve Parana eyaletlerinde gerçekleştirilecek.

Çinli Sinovac Biotech Ltd tarafından geliştirilen diğer bir aşının 3. aşama klinik denemeleri ise Butantan Enstitüsü tarafından başkent Brasilia, Sao Paulo başta olmak üzere 11 farklı bölgede devam ediyor. Sinovac'ın denemelerine yaklaşık 9 bin Brezilyalı gönüllü olarak katılıyor.

TESTLERİN DURDURULMASININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD medyasına göre yatırımcılara ve hissedarlara açıklama yapan AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, aşıyı Britanya’da gönüllü olarak deneyenlerden bir kadının deneme sürecinde “çok ciddi nörolojik semptomlar” gösterdiğini açıklamıştı.

Daha önce tespit edilemeyen bir nörolojik rahatsızlık ortaya çıktığını belirten Soriot, böylelikle denemelerin küresel ölçekte durdurulmasına karar verdiklerini söylemişti.