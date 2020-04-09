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Corona engel tanımıyor! Amazon kabilesine bile bulaştı

Dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüsü salgını, Amazon ormanlarında izole bir hayat süren Yanomami kabilesine de bulaştı.

Sozcu.com.tr
15:27 -
Haberler Dünya
Corona engel tanımıyor! Amazon kabilesine bile bulaştı

Dünya genelinde 1.5 milyonu aşkın kişiye bulaşan corona virüsü bu kez Amazon ormanlarını tehdit ediyor.

Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami halkı arasında ilk kez corona virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi. Hastanın 15 yaşında bir çocuk olduğu, Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista’daki bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ifade edildi.

YERLİLERDE 7 VAKA

İHA’nın aktardığı habere göre Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bugün Yanomami arasında çok endişe verici bir vakayı doğruladık. Yerli topluluklara, özellikle de dış dünyayla çok az temasa sahip olan topluluklar için üç kat daha dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Brezilya’da yerli halk arasında en az 7 corona virüsü vakasının doğrulandığı belirtildi. İlk vakanın 1 hafta önce Kokama etnik grubundan pozitif test edilen 20 yaşında bir kadın olduğu ifade edildi.

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Son güncelleme: 15:29 09.04.2020
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