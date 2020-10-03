Corona kabusu sürüyor! İki ülkede rekor kırıldı

Corona virüsü salgınının Avrupa'da yeniden etkisini artırması ile birçok ülkede ikinci dalga endişesi devam ediyor.

Fransa’da günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 16 bin 972 kişide daha corona virüsü (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 606 bin 625´e ulaştı.

Fransa’da son olarak 24 Eylül’de 16 bin 96 vaka tespit edilmiş ve en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmişti.

Ülke genelinde iyileşenlerin sayısının ise 97 bin 778 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 32 bin 155 olduğu aktarıldı.

İTALYA’DA 27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalya’da son 24 saatte 2 bin 844 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiği ve 27 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 322 bin 751’e, toplam can kaybı ise 35 bin 968’e ulaştı. Ülkede 282 bin 657 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

BİR REKOR DA KANADA’DA

Coronada vaka sayısında rekor kıran bir diğer ülke ise Canada oldu. Ülkede yeni vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanırken, yetkililer son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saate ilk kez 2 bin 49 corona virüsü vakası belirlendi.

SON BİR HAFTADA 89 ÖLÜ

Toplamda 8,9 milyondan fazla test yapılan ülkede son bir haftada 89 can kaybı yaşanırken, son 24 saat içinde kaydedilen corona virüsü kaynaklı can kaybının 8 olduğu açıklandı.

Kanada genelinde Covid-19 nedeniyle 9 bin 409 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısının 162 bin 490'a ulaştığı ve 137 bin 614 hastanın iyileştiği kaydedildi.

YÜZDE 80’İNİ OLUŞTURUYOR

Kanada’nın halk sağlığı yetkilisi Dr. Theresa Tam ise ülkedeki Covid-19 vakalarındaki artışın ciddi şekilde devam ettiğini özellikle yoğun nüfuslu Ontario ve Quebec eyaletlerinde görülen vaka sayılarının toplam vaka sayısının neredeyse yüzde 80'nini oluşturduğunu söyledi.

EN ÇOK VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

Toplam 7 milyon 574 bin 651 corona vakasının tespit edildiği ABD'de şimdiye kadar 213 bin 861 kişi hayatını kaybetti.

En çok vakanın görüldüğü ve ölümün yaşandığı ABD'nin ardından Hindistan'da 6 milyon 543 bin 448 vaka tespit edilirken 101 bin 722 kişi yaşamını yitirdi. ABD ve Hindistan'ı Brezilya 4 milyon 882 bin 231 vaka ve 145 bin 431 can kaybıyla takip etti. İHA