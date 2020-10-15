Corona salgınında son durum: Avrupa’da günlük vaka sayıları fırladı

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerde corona virüsü salgınında ülke genelinde son 24 saatte 30 bin 621 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 809 bin 684'e ulaştığı belirtildi.

Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeniyle 88 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, toplam can kaybının 33 bin 135'e yükseldiğini ifade etti. Son bir haftada 6 bin 529 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve bin 750 kişinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Öte yandan Fransa'da salgınla mücadele kapsamında 17 Ekim’den itibaren 4 hafta boyunca Paris ve 8 büyük kentte yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

FRANSA’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında 17 Ekim’den itibaren 4 hafta boyunca Paris ve 8 şehirde yerel saatle 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Başbakan Jean Castex, Sağlık Bakanı Olivier Veran, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve Çalışma Bakanı Elisabeth Borne bugün yaptıkları ortak basın toplantısında 17 Ekim’den itibaren uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına ilişkin detayları paylaştı.

Başbakan Castex, yerel saatle 21.00 ile 06.00 arası uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, sağlık sorunu, profesyonel sebep, gece kalkan tren veya uçak yolculuğu, kendisine muhtaç olan bir yakına ziyaret ve evin yakınında evcil hayvan gezdirmenin istisnai sebeplerden olduğunu belirtilerek, bu sebepler nedeni ile kişilerin dışarı çıkmasına izin verileceği bildirdi.

Castex, ev partileri ve mekanlarda yapılan kutlamaların yasaklandığını dile getirirken, en az 4 hafta boyunca düğünler dahil hiçbir etkinliğe izin verilmeyeceğini açıkladı. Restoranlarda daha sıkı bir sağlık protokolünün uygulanacağını belirten Castex, masalarda en fazla 6 kişinin oturmasına izin verileceğini ve müşterilerin kayıt altına alınacağını dile getirdi.

Her gece 12 bin güvenlik gücünün sokaklarda görev alacağını açıklayan Bakan Darmanin, yasağın en az 4 hafta süreceğini ifade etti. Dermanin, yasağa ilk kez uymayan vatandaşlara 135 euro, yasağı ikinci kez ihlal eden vatandaşlara ise bin 500 euro para cezası kesileceğini aktardı.

Bakan Darmanin, yasağı üç defa ihlal eden vatandaşların ise 6 ay hapis ve 3 bin 750 euro para cezasına çarptırılacağını açıkladı. İstisnai izne tabi olan vatandaşların dolaşma belgesi hazırlamaları veya yolculuk biletlerini göstermeleri durumunda ceza kesilmeyeceğini aktaran Darmanin, yolculuk ve profesyonel sebep dışındaki izinlerin ise 1 saat ile sınırlandırıldığını ifade etti. Bakan Borne ise, şirketlere haftanın en az 2-3 günü evden çalışmaları konusunda çağrıda bulundu.

İTALYA’DA YENİ REKOR

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 804 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 381 bin 602'ye yükseldiği bildirildi.

Bakanlık, son 24 saatte 83 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 372'ye ulaştığını aktardı. Ülkede 99 bin 266 aktif vakanın bulunduğu, 586 kişinin ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtildi.

İtalya'da dün tespit edilen 7 bin 332 vaka ile 21 Mart’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı. Bugün tespit edilen vaka sayısı ile salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük sayı oldu.

İNGİLTERE’DE BİR GÜNDE 19 BİNE YAKIN VAKA

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 980 corona virüsü vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 673 bin 622’ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 138 kişi hayatını kaybederken, salgının başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 293’e yükseldi.

Hükümet verilerine göre, İngiltere’de son 24 saat içinde tespit edilen günlük vaka sayısı bir gün öncesine göre 744 kişi azalırken, hayatını kaybedenlerin sayısı dün ve bugün sabit kaldı.

İngiltere hükümeti, corona virüsünün yayılmasını engellemek için bu hafta başında ülkeye yeni yerel kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın üç aşamalı yeni kısıtlamaları duyurmasının ardından bugün Sağlık Bakanı Matt Hancock tarafından yapılan açıklamada, başkent Londra’da da yeni kısıtlamaların getirildiği belirtildi.

Başkentte, Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni kurallara göre kapalı alanlarda toplanmalar yasaklanırken, 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmeyecek.

Londra ile beraber yeni kurallara uyması gereken York şehri ve İngiltere’nin güneyinde yer alan Essex bölgesi üç aşamalı kısıtlama düzeyindeki “orta” seviyeden “yüksek” seviyeye taşındı.

İSPANYA’DA 6 BİN 603 VAKA TESPİT EDİLDİ

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 603 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 921 bin 374'e ulaştığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 140 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 33 bin 553'e ulaştığını aktardı.

Bakanlık, bin 702'si yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 692 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu ifade etti. Son 24 saatte ise bin 473 kişinin hastanelere başvurduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, yoğun bakımdaki doluluk oranının yüzde 19,23, hastanelerdeki normal doluluk oranının yüzde 9,79 olduğunu aktardı.

Öte yandan Bakanlık, 5-11 Ekim tarihleri arasında 760 bin 488 kişiye Covid-19 testi yapıldığını ve testlerin yüzde 11,1'inin pozitif çıktığını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'de 49 bin 91 kişiye yapılan Covid-19 testlerinde yüzde 12,5 pozitiflik oranına ulaşılmasının ardından bu bilgiyi paylaşmayı bıraktı.

POLONYA’DA ALARM! 152 YER “KIRMIZI BÖLGE” İLAN EDİLDİ

Son bir haftadır vaka sayılarında rekor artış yaşanan Polonya’da pandemiyle mücadelede yeni önlemler alındı. Karantinada bulunan Başbakan Mateusz Morawiecki 17 Ekim tarihinden itibaren ülke genelinde uygulanacak olan önlemleri açıkladı.

Morawiecki, Hükümet Kriz Yönetim Ekibi toplantısı sonrası telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında corona virüsünün yayılmasından kendilerini koruyacak önlemleri hayata geçirmek istedikleri fakat ekonominin de büyük ölçüde işlemesini istediklerini aktardı.

Başbakan Morawiecki, “Hiçbir kısıtlamaya gitmeme ya da ekonomi dahil hayatı tamamıyla durdurmak arasında bir seçime mahkum değiliz. Bir dizi önlemi, kısıtlamayı içeren orta yol, sağduyulu bir yol var. Hepimizin bu söz konusu önlemlere uyacağımızı varsayan bir yol” ifadelerini kullandı.

Morawiecki, birkaç hafta boyunca pandemi karşısında toplum olarak büyük dayanışma göstereceklerine inancının tam olduğunu vurguladı.

Alınan yeni önlemler kapsamında, restoranlar yerel saatle 06.00-21.00 arası hizmet verecek ve kapasitelerinin yüzde 50’si kadar müşteri kabul edecek. Toplu taşıma araçları yolcu kapasitesinin yüzde 30’u kadar yolcu alacak. Düğün, kutlama gibi etkinliklere en fazla 20 kişi katılabilecek.

Yüksek öğretim kurumları uzaktan eğitim verecek. Tüm sportif etkinlikler seyircisiz oynanacak. Kültürel etkinliklere katılımcı sayısı yüzde 25 ile sınırlandırılırken, aquaparklar, havuzlar ve fitness salonlarının faaliyetleri ise askıya alındı.

Başkent Varşova dahil 152 il ve ilçenin kırmızı bölgeye alınırken, bu kentlerde düğün dahil her türlü kutlama ve kültürel etkinlikler yasaklandı. Disko ve gece kulüpleri kapatıldı.

Polonya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 8 bin 99 yeni vaka tespit edildiği, 91 kişinin ise virüs nedeni ile hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık, pandeminin başından bu yana ülkede 149 bin 903 kişiye corona virüsü teşhisi konulduğunu, 35 bine yakın vakanın ise 8-14 Ekim tarihleri arasında saptandığını bildirdi. Ülkede bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3 bin 308'e yükseldi. (DHA, İHA)

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