Corona salgınında son durum: Fransa ve İtalya’da vaka sayısı yine rekor kırdı

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 42 bin 32 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 41 bin 75'e ulaştığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 184 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 34 bin 508'e yükseldiğini aktardı.

Ülke genelinde 714'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 32 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Fransa'da bugün salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Fransa, ayrıca dünya genelinde 1 milyon vaka sınırını aşan 7'inci ülke oldu.

Öte yandan Fransa'da 54 bölgede 21.00-05.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

İTALYA’DA YENİ REKOR: 19 BİN 143 VAKA

İtalya Sağlık Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 19 bin 143 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 484 bin 869’a ulaştığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 91 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğin, toplam can kaybının 37 bin 59’a ulaştığını aktardı.

İtalya’da son 24 saatte 182 bin 32 kişiye Covid-19 testi yapılırken, yapılan testlerin yüzde 9,9'u pozitif çıktı. Ülkede aktif vaka sayısı 186 bin 2’ye yükselirken, bin 49 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Yedi bölgeye ayrılan İtalya’da 4 bölgenin yerel yönetimleri sokağa çıkma kısıtlamaları getirdi. Ülkenin güneyinde yer alan Kalabriya bölgesinde de yarından itibaren gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bölgede orta ve lise dengi okullarda uzaktan eğitim yapılacak.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise bugün Senato’da yaptığı konuşmada, üretim ve eğitimde kesinti yaşanmaması için genel bir karantina uygulamasından kaçınmak istediklerini söyledi ancak “Hükümet gerekli gördüğü an müdahale edebilir’ mesajı verdi.

Öte yandan İtalya'dan çok vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma kısıtlaması dün başlamıştı. Campania ve Lazio bölgerinde ise bu akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek.

BİRLEŞİK KRALLIK: 20 BİN 530 YENİ VAKA

Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 20 bin 530 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 830 bin 998’e ulaştığı belirtildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 224 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 44 bin 571’e yükseldi. Ülkede günlük vaka sayıları son 4 gündür 20 binin üzerinde seyrediyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) en son yayınladığı verilere göre ise, Birleşik Krallık’ta corona virüsü enfeksiyonları hızla artmaya devam ederken, son haftalarda virüs iletiminin gençler ve genç yetişkinler arasında en yüksek seviyelerde görüldüğü belirtildi.

ONS'a göre en üst seviye yerel kısıtlamaların uygulandığı kuzeybatı ve kuzeydoğu İngiltere, virüsün en fazla görüldüğü yerler olmaya devam ediyor.

KISITLAMA GENİŞLİYOR

İngiltere hükümeti virüs vakaları artmaya devam ettikçe yerel kısıtlamaların uygulandığı alanları genişletmeye devam ediyor. Dün gece yarısından itibaren en yüksek kısıtlama seviyesine geçen Greater Manchester ve İngiltere’nin kuzeydoğusundaki Yorkshire’dan sonra bugün en yüksek kısıtlamalar kategorisine ülkenin kuzey batısındaki Warrington şehri de dahil oldu.

İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon ise bugün yaptığı açıklamada, İskoçya’nın beş seviyeli yeni bir corona virüsü kısıtlama sistemine gireceğini duyurdu. Strugeon, 2 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek uygulama ile kısıtlamaların “sıfır seviyesinden” dörde kadar beş kademeli önlemleri içereceğini belirtti.

En üst düzey kısıtlamaların ağır düzeyde olacağını belirten Sturgeon, tüm kısıtlama düzeylerinde okulların açık kalmasının sağlanacağını açıkladı. Sturgeon, ev ziyaretlerine getirilen yasağın ve bar ve restoranlara uygulanan kısa vadeli kısıtlamaların vakalardaki artışı yavaşlatmaya başladığını aktardı.

İSPANYA’DA VAKA SAYISI 19 BİN 851

İspanya’da son 24 saatte 19 bin 851 kişide daha virüs tespit edildiği, 231 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 110 bin 372´ye, toplam can kaybı ise 34 bin 752´ye ulaştı.

Polonya’da ise son 24 saatte 13 bin 632 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 228 bin 318´e yükseldi. Ülkede 153 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 4 bin 172´ye ulaştığı açıklandı. (İHA, DHA)

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