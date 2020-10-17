İngiltere alarmda, İtalya’da üst üste rekor kırılıyor! İki bakan coronaya yakalandı

Corona virüsü salgını Avrupa'da yeniden etkisini artırması ile İtalya'da 2 gündür günlük vaka sayısında rekor artış yaşanıyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 10 bin 925 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 402 bin 536'ya ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 47 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybını 36 bin 474'e ulaştığını aktardı.

Bakanlık, son bir gün içinde 67 kişinin yoğun bakıma alındığını, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 705'e yükseldiğini ifade etti. Ülkede şu anda 116 bin 935 aktif corona hastası bulunuyor. İtalya'da bugün 165 bin 837 kişiye COVID-19 testi yapılırken günlük test sayısında da yeni rekor kırıldı.

YENİ TEDBİRLER BEKLENİYOR

Salgınının yayılım hızının artması üzerine İtalya hükümeti yeni tedbirler üzerinde çalışıyor. Başbakan Giuseppe Conte, parti grup başkanları ile toplantısının ardından alınacak yeni tedbirleri belirlemek için Bakanlar Kurulu’nu toplayacak.

Hükümetin gündeminde ise hafta sonları ve saat 22:00’den sonra sokağa çıkma yasağının uygulanması ile spor salonları, havuzlar ve temas gerektiren sporların durdurulmasının bulunduğu öne sürüldü. Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise yaptığı açıklamada evden çalışmanın yüzde 70-75 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Okullarda eğitime ara vermemek hükümetin öncelikleri arasında bulunurken en çok vaka artışının yaşandığı bölgelerden biri olan Campania’da okulların kapatılması kararı alındı.

İNGİLTERE’DE VAKA SAYISI 700 BİNİ AŞTI

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 16 bin 171 yeni corona vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 705 bin 428’e ulaştığı belirtildi.

Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 150 kişi hayatını kaybederken salgının başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 579’a yükseldi.

Hükümet verilerine göre, İngiltere’de son 24 saat içinde tespit edilen günlük vaka sayısı bir gün öncesine göre 512 kişi artarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise düne göre 14 kişi arttı.

İngiltere hükümeti, COVID-19’un yayılmasını önleyebilmek amacıyla 12 Ekim tarihinde yeni yerel kısıtlamaların uygulanacağını duyurmuştu. Başbakan Boris Johnson’ın üç aşamalı olarak uygulanacağını belirttiği kısıtlamalarda Liverpool ve İngiltere’nin kuzeyindeki pek çok şehri kapsayan Lancashire bölgesi en yüksek düzeyde kısıtlamaların uygulandığı alanlar oldu.

İngiltere’de bu hafta başında duyurulan yeni yerel kısıtlamalar kademeli olarak uygulanırken, en yüksek kademe kısıtlamaların uygulandığı şehirlerde barlar ve restoranlar kapatıldı, farklı haneden olan bireylerin kapalı ve açık ortamlarda toplanmaları yasaklandı.

Öte yandan İngiltere, Avrupa'da İspanya ve Fransa'nın ardından 700 bin vaka sınırını aşan üçüncü ülke oldu.

AVUSTURYA VE BELÇİKA DIŞİŞLERİ BAKANLARI CORONA OLDU

Lüksemburg'da 12 Ekim tarihinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımı ile AB Dışişleri Konseyi toplantısı yapılmıştı. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes'ın toplantı sonrası yaptırdıkları COVID-19 testleri pozitif çıktı. Uzmanlar, 2 bakanın pozitif testlerin ardından toplantının ‘süper yayıcı’ olabileceğini düşünüyor.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Schallenberg ve Belçikalı mevkidaşı Wilmes’ın 12 Ekim'deki toplantıda düzenlenen grup kahvaltısında yan yana oturdukları ifade edildi. Bakanlık, “Schallenberg’in Pazartesi günü Lüksemburg’daki AB Dışişleri Konseyi'nde enfekte olmuş olabileceğinden şüpheleniliyor” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Schallenberg’in semptomları olmadığını ve rutin bir önlem olarak test yapıldığını açıkladı.

Bakanlık, Schallenberg’in Lüksemburg’daki tek ikili görüşmesinin İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney ile olduğunu ancak sosyal mesafe önlemlerinin uygulandığını ve Coveney'in Schallenberg’in pozitif test sonucundan haberdar edildiğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı, Schallenberg'in Çarşamba günü bir kabine toplantısına da katıldığını ancak kabine üyelerinin hepsinin maske taktığını dile getirirken “İhtiyati tedbir olarak hükümetin tüm üyelerine Cumartesi günü test yapılacak” dedi.

Bakan Wilmes ise yaptığı açıklamada dün COVID-19'a benzer semptomlar gösterdiğini ve kendini hızlıca karantinaya aldığını aktarırken bugün test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Wilmes sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Evimin dışında alınan önlemler göz önüne alındığında muhtemelen ailemde de enfekte olanlar var” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada dün yaptırdığı COVID-19 testinin negatif çıktığını ve Schallenberg ile yakın teması olmadığını açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise negatif test sonucu alana kadar evden çalışacak. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Perşembe günü Cezayir’de yaptırdığı COVID-19 testi de negatif çıktı.

BELÇİKA’DA DOKTOR 100’DEN FAZLA KİŞİYE CORONA BULAŞTIRDI

Belçika’nın Doğu Flaman bölgesindeki Kruisem kasabasında corona virüsüne yakalanan bir aile hekiminin, günlerce hastalarını ağız maskesi takmadan muayene ettiği için 100’den fazla kişiye virüs bulaştırdığı açıklandı.

PAPA İLE AYNI KONUTTA KALAN KİŞİDE CORONA ÇIKTI

Vatikan tarafından bugün yapılan açıklamada Papa Francis ile Santa Marta Konuk Evi'nde kalan 1 kişide COVID-19 tespit edildiği aktarıldı. Vatikan, hastalığa yakalanan kişinin kimliğini açıklamazken virüs tespit edilen kişinin temaslı olduğu kişiler ile birlikte karantina altına alındığını ifade etti.

Vatikan'da şu ana kadar 27 kişide virüs tespit edilirken henüz virüse bağlı can kaybı yaşanmadı. Geçtiğimiz hafta ise Papa'yı korumakla görevli 4 İsviçreli muhafızda corona tespit edilmişti.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. 17 Ekim Cumartesi gününün verilerine göre bugün yapılan 112 bin 131 testle birlikte toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909'a ulaştı.

Son 24 saatte bin 723 yeni hasta tespit edildi, toplam hasta sayısı 345 bin 678'e çıktı. Vefat sayısı da 71 artarak 9 bin 224'e yükseldi. İyileşen bin 401 hastayla birlikte toplam iyileşen kişi sayısı 302 bin 499'a ulaştı.

Öte yandan ağır hasta sayısı bin 428, hastalardaki zatürre oranı da yüzde 5.9 oldu. Ortalama temaslı tespit süresinin 7.6 saat, filyasyon oranının ise yüzde 99.4 olduğu duyuruldu.

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