Corona salgınında son durum: İtalya’da rekor kırıldı! Fransa, İngiltere ve Belçika alarmda…

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerde corona virüsü salgınında ülke genelinde son 24 saatte 25 bin 86 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 834 bin 770'ye ulaştığı belirtildi.

Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeniyle 122 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, toplam can kaybının 33 bin 303'e yükseldiğini ifade etti. Son bir haftada 6 bin 906 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve bin 204 kişinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Öte yandan Fransa'da dün tespit edilen 30 bin 621 vaka ile salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlü vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

Ülkede yarından itibaren ise 4 hafta boyunca Paris ve 8 büyük kentte yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İTALYA’DA YENİ REKOR

İtalya'da corona virüsü salgının başladığı ilk günden bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 10 bini aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 10 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 391 bin 610'a ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeni ile 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 427'ye yükseldiğini açıkladı.

İtalya'da yoğun bakımdaki corona virüsü hastalarının düne göre 52 kişi artarak, 586'dan 638'e yükseldi. Ülkede dün 162 bin 932 kişiye test yapılarak günlük test sayısında rekor kırılırken, bugün ise 150 bin 377 kişiye Covid-19 testi yapıldı.

ÜLKEDE KISITLAMALAR GERİ DÖNDÜ

İtalya'da hükümet, Salı günü salgınla mücadele kapsamında toplantılara, restoranlara, spor ve okul faaliyetlerine yeni kısıtlamalar getirmişti. Dün Napoli'nin güneyinde yer alan Campania'da tüm okullar 2 hafta süreyle kapatılmıştı. Bölge Lideri Vincenzo De Luca ise bugün yaptığı açıklamada, 31 Ekim gecesi “Cadılar Bayramı” nedeni ile Napoli'de sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

İtalya’da salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya'da ise bar ve restoranlara saat kısıtlaması getirilmesi planlanırken, oyun merkezleri ve tombala salonlarının kapatılabilir. Lombardiya'daki üniversitelerin de uzaktan eğitime dönmesi bekleniyor.

Öte yandan İtalya, İngiltere'nin ardından Avrupa'da salgın nedeni ile en fazla can kaybının bulunduğu ikinci ülke konumunda bulunuyor.

İNGİLTERE’DE VAKALAR İKİYE KATLANDI

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 659 corona virüsü vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 689 bin 257’ye ulaştığı bildirildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 136 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 43 bin 429’a yükseldi.

Hükümet verilerine göre İngiltere’de son 24 saat içinde tespit edilen günlük vaka sayısı düne göre 3 bin 321 kişi, Çarşamba gününe göre ise 4 bin 65 kişi azaldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı Çarşamba gününden bu yana sabit kaldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson günlük verilerin açıklanmasından sonra yaptığı basın toplantısında yeni yerel kısıtlamaları kabul ederek, hükümetle birlikte çalışan belediye başkanlarına teşekkür etti.

En yüksek seviyede kısıtlamaların uygulandığı Liverpool'un Belediye Başkanı Steve Rotheram ve kısıtlamaların bir kademe daha ağırlaştırıldığı Londra'nın Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın kurallara uymak konusunda hükümete yardımcı olduğunu aktaran Johnson, üçüncü kademe kısıtlamalara geçmek istemeyen Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham’ı “tamamen anladığını” ifade etti.

Johnson, Greater Manchester ile henüz bir anlaşmaya varmadığını ifade ederek, yerel kısıtlamalar konusunda vazgeçilmeyeceğini açıkladı. Vakaların son 9 günde ikiye katlandığını vurgulayan Başbakan Johnson, zamanın çok önemli olduğunu ve Manchester Belediyesi ile anlaşmaya varabileceklerini umduğunu dile getirdi. Mümkünse ulusal bir tecritten kaçınmak istediğini söyleyen Johnson, vaka sayılarının düşük olduğu bölgelere yerel kısıtlama getirilmesini gerekli görmediğini ifade etti.

Başbakan Johnson, yüksek kademe kısıtlamalara sahip bölgelerde hızlı test kitlerinin kullanımının öncelikli olacağını aktardı. İngiliz Başbakan, son haftalarda bazı hızlı testlerin oldukça etkili olduğunu dile getirerek, hızlı kitlerin bakım evlerindeki vatandaşlarda ve öğrencilerde kullanılabileceğini, dolayısıyla eğitime devam etmenin kolaylaşacağını ifade etti. Johnson, virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için yapılacak en önemli şeyin pozitif test edilen kişilerin kendilerini izole etmeleri olduğunu hatırlattı.

VAKALARIN ARTTIĞI BELÇİKA’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Belçika’da son günlerde artan corona virüsü vakaları, hükümetin yeni tedbirler getirmesine neden oldu. Yaz aylarında kısıtlamaların gevşetildiği ülkede, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, 19 Ekim itibariyle 00.00-06.00 saatleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu. Croo açıklamasında şöyle konuştu:

* Ülkemiz en yüksek alarm aşamasında. 4. Aşama. Enfeksiyon sayısı her geçen gün ve çok hızlı artıyor. Doktorlarımız ve hastanelerimiz ağır baskı altında. Bu virüsle eşit olmaya koşullarda savaşıyoruz.

* Bugün Mart-Nisan ayları arasındaki fark, virüsün şu an çok daha yakında olmasıdır. Hepimiz enfekte, karantinaya alınmış ve ağır hasta olan insanları tanıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde rakamlarda henüz iyi bir haber görmeyeceğiz.

Öte yandan Croo, ülke genelinde bar ve restoranların 20.00 saati itibariyle kapatılacağını duyurdu.

İSPANYA’DA 12 BİNDEN FAZLA VAKA TESPİT EDİLDİ

İspanya’da son 24 saatte 12 bin 169 kişide daha virüs tespit edildiği, 222 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 982 bin 723’e, toplam can kaybı ise 33 bin 775’e ulaştı. (DHA, İHA)



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