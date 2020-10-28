Corona salgınında son durum: Avrupa’daki vaka artışı durdurulamıyor

Avrupa genelinde corona virüsü (Covid-19) salgınında artan vakaların önüne geçilemiyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 198 bin 952 test yapıldığı, 24 bin 991 corona virüsü vakası tespit edildiği bildirildi. Ülkede salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 589 bin 766’ya ulaşırken, 276 bin 457 aktif Covid-19 hastası bulunduğu belirtildi.

Virüs nedeniyle son 24 saat içinde 205 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 37 bin 905’e yükseldiği ifade edildi. Son 24 saat içinde 125 kişi daha yoğun bakıma alınırken, İtalya genelinde toplam bin 536 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

İtalya’da ayrıca, son 24 saatte yapılan 198 bin 952 corona testi salgının başından bu yana yapılan bir günde yapılan en yüksek test sayısı oldu.

“BULAŞMA HIZI TAMAMEN KONTROLDEN ÇIKABİLİR”

Başbakan Giuseppe Conte, İtalya’nın salgının 2. dalgasında bilim adamlarının “3. tip” olarak adlandırdıkları senaryoyu yaşadığını söyledi. Conte, 3.tipi “vaka sayıları çok hızlı bir şekilde attığı, hastane ve acil servislerin kapasitesinin zorlandığı ve test uygulamalarında sıraların oluştuğu senaryo” olarak nitelendirdi.

Yeni tedbirlerin protestolara yol açmasına değinen Conte, “Kısıtlamaların sert olduğunun farkındayız. Ama bulunduğumuz konumda virüsün bulaşma hızını yavaşlatamazsak bulaşma eğrisi tamamen kontrolden çıkabilir” dedi.

İtalya’da 5 gündür farklı kentlerde Covid-19 tedbirleri protesto ediliyor. Eylemlerde zaman zaman protestocular ve polis arasında çatışmalar yaşanıyor.

POLONYA’DA REKOR: 18 BİN 820 YENİ VAKA

Polonya, corona virüsü (COVID-19) salgınında ikinci dalgası yaşıyor. Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saat içinde 18 bin 820 corona virüsü vakası tespit edildiği, 236 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 299 bin 49’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 851’e yükseldi. Son 24 saatte 60 bini aşkın test yapıldığını belirten Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke çapında corona virüsü hastalarının kullanımına sunulan yatak ve solunum cihazı sayılarını da paylaştı.

Buna göre corona virüsü hastalarına tahsis edilen 21 bin 506 yataktan 13 bin 931’inin dolu olduğu, bin 663 solunum cihazından bin 150’sinin ise hastaların kullanımında olduğu bildirildi.

Toplam 479 bin 288 kişinin karantinada olduğu ülkede, 47 bin 242 kişinin ise epidemiyolojik denetim altında olduğu ifade edildi. Şu ana kadar iyileşenlerin sayısı ise 123 bin 504 olarak açıklandı.

DEVLET BAŞKANI DUDA KARANTİNADA

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da corona virüsü testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada bulunurken, Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ise corona virüsü testi pozitif çıkan bir kişiyle teması olduğu için kendisini karantinaya aldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü itibarıyla tüm ülke “kırmızı bölge” kapsamına alınmıştı. Kafeterya, bar ve restoranlar 2 hafta süreliğine kapatılırken, yalnızca paket servisi yapmalarına izin veriliyor.

Kafeterya ve restoranlara ilişkin durumun 2 hafta sonra gözden geçireceklerini belirten Başbakan Mateusz Morawiecki gece kulüpleri, diskotekler, aquaparklar, havuzlar ve fitness kulüplerinin faaliyetlerinin ise askıya alındığını açıklamıştı.

Toplu taşıma araçlarına kapasitelerinin yüzde 30 oranında yolcu taşıma sınırı getirilirken, ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıflar hariç tüm okullar ise uzaktan eğitime geçmişti.

FRANSA’DA ÜLKE GENELİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Fransa’daki corona virüsü salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,son 24 saat içinde 36 bin 437 yeni vakanın tespit edildiğini, 244 yeni ölümün raporlara geçtiğini duyurdu.

Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 235 bin 132’ye, ölü sayısı ise 37 bin 785’e yükseldi.

Macron, corona virüsü (Covid-19) salgınında artan vakalar üzerine 30 Ekim’den itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

İNGİLTERE EN YÜKSEK KISITLAMA SEVİYESİNE GEÇİYOR

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 bin 701 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 942 bin 275’e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 310 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı ise 45 bin 675’e yükseldi.

Corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla ülke çapında uygulanan yerel kısıtlamaları genişleten İngiltere hükümeti, bugün Nottinghamshire bölgesinde Cuma gününden itibaren en yüksek kısıtlama seviyesinin uygulanacağını duyurdu.

Merseyside, Greater Manchester, Yorkshire, Lancashire gibi İngiltere’nin kuzeyinin geniş bir kesimini kapsayan en yüksek kısıtlamalar, bu bölgelerde yaşayanların iç veya dış mekanlarda, farklı hanelerde yaşayan diğer kişilerle buluşmalarını yasaklarken, bölgedeki barların tamamen kapatılması ve restoranların ise yerel saat ile 22.00’da kapatılması kurallarını içeriyor.

Nottinghamshire bölgesinin en yüksek kısıtlama seviyesine taşınmasının yanı sıra bu bölgede saunalar ve buhar odaları, dövme salonları, solaryum ve manikür salonlarının da kapatılacağı açıklandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Nottinghamshire genelinde enfeksiyon oranlarının keskin bir şekilde arttığını ve bu nedenle virüsü durdurmak için önlemler alınması gerektiğini söyleyerek, “Yerel liderlere destekleri için teşekkür etmek ve gerçek bir direnç gösteren Nottinghamshire halkına şükranlarımı sunmak istiyorum” dedi.

ALMANYA’DA YENİ CORONA TEDBİRLERİ DEVREDE

Almanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 13 bin 784 kişide daha virüs tespit edildiği, 83 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 477 bin 203´e, toplam can kaybı ise 10 bin 347´ye ulaştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka sayısının keskin bir şekilde artması nedeniyle 16 eyaletin başbakanları ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek yeni tedbirleri görüştü.

Başbakan Merkel görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 2 Kasım’dan geçerli olmak üzere yeni karantina önlemleri konusunda eyalet başbakanlarıyla anlaştıklarını duyurdu.

2 Kasım’dan itibaren ay sonuna kadar ülke genelinde alınacak tedbirler çerçevesinde ilkbahar aylarından farklı olarak okullar ve kreşlerin normal faaliyetlerine devam etmesinin öngörüldüğünü açıklayan Başbakan Merkel, temas sınırlamasında ise iki ailenin bir araya gelmesine müsaade edilecek şekilde en fazla 10 kişiye izin verileceğini belirtti.

BARLAR, LOKANTALAR, SİNEMALAR, TİYATROLAR KAPALI OLACAK

Federal ve eyalet hükümetleri salgınla mücadele edebilmek için 4 haftalığına tiyatro, opera, konser ve sinema salonlarının yanı sıra spor salonlarının ve yüzme havuzlarının kapatılması, maçların seyircisiz oynanması, paket servis hizmeti veren restoranlar haricinde bütün bar ve restoranların, güzellik ve masaj salonlarının kapatılmasına konusunda anlaştı.

Ancak kuaför ve berberler sıkı hijyen koşulları altında faaliyetlerine devam edebilecek. Mağazaların da yine sıkı hijyen koşulları altında faaliyetlerine devam etmesine izin verildi. Otellerde konaklamalarda mecburiyet dışında sınırlama getirildi.

Federal hükümetin, kapanmalardan etkilenen şirket ve kurumlara kayıplarını telafi etmek için mali yardım yapması bekleniyor. Evden çalışma imkanı olanların da evlerinde çalışmaları desteklenecek. İki hafta sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapılacak.

Merkel, getirilen yeni tedbirleri vatandaşların sağlığını, ülkenin ekonomik durumunu ve çalışanların iş imkanlarını dikkate aldıklarını ve son haftalarda salgının yayılma hızını dikkate alarak değerlendirdiklerini belirtti. Hedeflerinin önce salgınının durdurulması olduğunu ifade eden Merkel, daha sonra da eğriyi aşağı çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

“SALGINA KARŞI TOPLUCA MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR”

Noel zamanı ailelerin bir arada olabilmesi için şimdiden gerekli tedbirlerin alınması gerektiği konusunda eyalet başbakanlarıyla anlaşma sağlandığını belirten Merkel, iki hafta sonra eyalet başbakanlarıyla yeniden bir araya gelerek alınan önlemler kapsamında yeni bir değerlendirme yapacaklarını dile getirdi.

İki haftanın sonunda olumlu netice alınması halinde Noel ve yeni yıla kısıtlamasız girileceğini aktaran Merkel, “Salgına karşı topluca mücadele etmemiz gerekiyor. Acil durum karşısında harekete geçmeliyiz” dedi.

ALMANYA’DAN TÜRKİYE KARARI

Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasının seyahat uyarıları bölümünde ise 9 Kasım’dan itibaren Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya turistik bölgeleri için önceden var olan muafiyetin yalnızca 8 Kasım’a kadar geçerli olacağını duyuruldu.

9 Kasım’dan itibaren Türkiye’den gelecek tüm yolcular için kalkıştan 48 saat önce zorunlu bir PCR testi yaptırmaları ve testi negatif çıkanların uçağa alınacakları, pozitif çıkanların ise Türkiye’de karantinaya veya tıbbi tedavi altına alınacağı belirtildi.

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