Corona virüsü aşısında korkulan oldu: Yan etkileri yüzünden askıya alındı

Dünya üzerinde 51 milyondan fazla insana bulaşan ve 1.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı aşı geliştiren Çin’in Sinovac Biotech Ltd. isimli şirketi bir açıklama yaptı…

Dün ABD merkezli Pfizer ve Almanya’da bulunan BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının 3. faz sonuçlarında yüzde 90’a varan başarı oranına ulaşıldığı açıklanırken, Sinovac’ın Türkiye’de de denenen Coronavac isimli aşısının Brezilya’daki denemeleri durduruldu.

Aşının son fazda olduğu açıklanırken, çok ciddi bir yan etkinin görüldüğü belirtildi. Böylelikle ilk defa Çin’in geliştirdiği bir aşı, yan etkisi sebebiyle durduruldu.

Brezilya Sağlık Ajansı, 29 Ekim’de denemelerin durdurulduğunu duyururken, konuyla ilgili başka bir detay verilmedi. Yetkililer çalışmaların regülasyonla paralel devam ettiğini ve yapılan analizler sonucunda çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Çin’in Sinovac isimli şirketiyle ortaklık yaparak aşıyı yerel olarak üreten Sao Paulo Butantan Enstitüsü, “Bu karar şaşırttı. Araştırmanın detaylarına bakıyoruz” açıklamasını yaptı. Enstitünün Direktörü Dimas Covas da katıldığı bir televizyon programında aşı denemelerine katılan bir gönüllünün yaşamını yitirdiğini duyurdu. Covas, bu kişinin aşı yüzünden ölmediğini söyledi.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Sinovac yetkilileri konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı. Daha önce AstraZeneca ve Johnson&Johnson’ın aşı denemeleri de geçici olarak askıya alınmış fakat yapılan incelemeler sonrasında devam etmişti. Fakat Çin’de aşıya tescil verilmiş ve yüz binlerce insan bu aşıyı denemişti. Geçen ay Çin Bilim Bakanlığı, yaklaşık 60.000 gönüllünün aşının son fazında aşıyı denediğini açıklarken, herhangi bir yan etki görülmediğini duyurmuştu.

Çin’in açıklaması, dün Pfizer ve BioNTech’in üçüncü fazda elde ettikleri bulguları kamuoyuna duyurdukları ve geliştirilen aşının belirti gösteren enfeksiyonları yüzde 90 oranında engellediğini duyurmasından sonra gelmesi uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

TÜRKİYE’DE 13 BİN KİŞİDE DENENECEK

Coronavac isimli aşı, Türkiye’de de Eylül ayında denenmeye başladı… Türkiye’de ilk aşamada Covid-19’a karşı en yüksek risk grubunda bulunan 1200 sağlık çalışanında denenecek aşı Türkiye genelinde ise 13 bin kişiye yapılacak.

Araştırmaya katılanlar iki gruba ayrılırken bir kısmına gerçek aşı yapılıyor diğerlerine ise plasebo yani boş aşı yapılıyor. Aşıların gönüllüler üzerinde nasıl bir etki yarattığı gözlemleniyor. Gönüllüler 18-60 yaş arasından seçilirken, Covid-19 geçiren kişiler araştırmaya dahil edilmiyor. Coronavac isimli aşı, bulaşıcı özelliğini yitiren bir virüs vücuda enjekte ediliyor ve kişinin hastalığa karşı bağışıklık kazanması bekleniyor.

Aşı Hacettepe Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nde deneniyor.