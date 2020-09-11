Corona virüsü ile ilgili korkutan keşif: Covid-19 beyin hücrelerini öldürüyor

Bütün dünyada korku ve panik yaratan corona virüsü ile ilgili korkutucu bir keşif ABD’den geldi… ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Yale Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, corona virüsünün insan beynine verdiği hasarı ortaya çıkardı.

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir grup, laboratuvarda geliştirilen beyin ve fareler üzerinde corona virüsünü denedi. Bilim insanları, corona virüsünün beyin hücrelerinin mekanizmasına müdahale ederek kopyalarını yaptığı ve bu sayede çoğaldığını tespit etti. Uzmanlar, enfekte olmuş hücrelerin yakınındaki beyin hücrelerinin oksijen eksikliği yaşayarak öldüğünü açıkladı.

Haziran ayında yapılan bir araştırma sonucunda Covid-19 hastalarının yüzde 30 ile yüzde 84’ünde nörolojik semptomlar ortaya çıktığını ortaya çıkmıştı. O dönemde yapılan araştırma New England Journal of Medicine isimli dergide yayınlanırken Covid-19 hastalarının baş ağrısı, hezeyan, dengesizlik ve hafıza ya da ilgi kaybı gibi sorunlar yaşadığı belirlenmişti.

“ETRAFLARINI DA ZEHİRLİYORLAR”

Beyin sisi ve beyin aktivitelerinde yavaşlığın semptomlar arasında olduğunu açıklayan bilim insanları corona virüsünün kendisinin kopyalarını yaparak çoğalmak için beyin hücrelerini öldürdüğünü duyurdu. Sanal ortamda paylaşılan ve henüz hakemli bir makalede yayınlanmayan araştırmayı yürüten Dr. Akiko Iwasaki, “SARS-CoV-2 bulaşmış hücreler nöron sistemine zarar verdi. Enfekte hücreler sadece virüsün benzerlerini üretmek bir yana bulundukları bölgeyi de zehirledi” ifadesini kullandı.

Nöron olarak da bilinen beyin hücrelerinin elektrik sinyalleriyle birbirleriyle iletişime geçtiğini hatırlatan bilim insanları ölen beyin hücrelerinin verileri ve bilgileri beynin diğer bölümlerine aktarırken boşluk yarattığını duyurdu. Sağlıklı bir beyinde hareketlerin kesintisiz olduğu ve nöron ağının çok iyi çalıştığını söyleyen uzmanlar Covid-19’un sebep olduğu ölü beyin hücrelerinin beyin sisine veya bilincin kaybolmasına sebebiyet verebilir.