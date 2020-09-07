Son dakika… Büyük sıçrama! Corona virüsü salgınında sıralama değişti

1.3 milyarlık nüfusuyla dünyanın kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da corona virüsü salgını panik yaratmaya devam ediyor… Corona virüsü salgınının başladığı günlerde çok sıkı seyahat ve sokağa çıkma yasakları getirerek salgını kontrol altına almayı başaran Hindistan’da yasakların gevşetilmesi ile birlikte vaka sayısındaki artış da tırmanmıştı.

Corona virüsü vakalarının son haftalarda hızla yükseldiği Hindistan’da özellikle son birkaç gündür günlük vaka sayısının 90 bin seviyelerinde seyretmesi uluslararası kamuoyunda panik yaratmıştı. Vaka sayılarındaki hızlı yükseliş önlenemezken bugün tarihi bir eşik geçildi. Hindistan, en çok corona virüsü vakasının görüldüğü 2’nci ülke konumuna çıktı.

Hindistan, son 24 saat içerisinde 90.802 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Böylelikle dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi corona virüsü salgınını önemsemeyen ve daha önce “Ekonomik kriz salgından daha tehlikeli” diyerek sık sık seçmenlerinin arasına maskesiz bir şekilde giren Devlet Başkanı Bolsonaro’nun ülkesini de geride bırakmış oldu.

BREZİLYA’DAN 70 BİN FAZLA

Resmi verilere göre Hindistan’da 4 milyon 204 bin 613 corona virüsü vakası bulunurken, bu sayı Brezilya’nın yaklaşık 70 bin üzerinde. Brezilya’yı geçen Hindistan’dan vaka sayısı bazında daha kötü olan ABD’de ise 6 milyondan fazla vaka bulunuyor.

Hindistan’da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin oranı ise vaka sayısına göre daha düşük… Son 5 günde ortalama 1000 vaka açıklayan Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde de 1016 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hindistan’da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 71.642 seviyesinde.

3 OKULDA COVID-19 ÇIKTI

Corona virüsü salgınının etkilediği ülkelerin başında gelen Birleşik Krallık’ta da korkutan bir gelişme yaşandı… Eğitime geri dönülen ülkenin Middlesbrough kentindeki üç okulda corona virüsü vakaları tespit edildi.

Yetkililer, St. Benedict’s RC İlkokulu’nda corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Vaka ile ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşılmazken okulda eğitime devam edileceği kaydedildi.

Hartlepool’daki St. Aidan’s CE İlkokulu’nda Covid-19 vakası tespit edildiği belirtildi. Açıklamayı Facebook üzerinden yapan yetkililer detayları paylaşmadı. Okulun müdürü Lynn Chambers, “Testi pozitif çıkan kişi semptomları gösterdikten sonra evine gönderildi” dedi.

İngiliz The Guardian’da yer alan haberde Middlesbrough’daki Outwood Akademi’de de corona virüsü vakası tespit edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada “okul topluluğu içerisinden bir kişide” Covid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.

TÜRKİYE’DE 53 VEFAT

Türkiye’de de corona virüsü ile ilgili güncel veriler dün gece kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 53 insanın corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtilirken, Türkiye’de corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 6.673’e çıktı.

Türkiye’de son 1 gün içerisinde 96.842 test yapıldığı açıklanırken, 1.578 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 279.806’ya yükseldi.

Son 1 gün içerisinde iyileşen 1.013 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 251.105'e yükseldi. Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 102 olduğu belirtildi.



KIRMIZI BÖLGELER ARTIYOR

Corona virüsü salgınının son haftalarda hızlı bir artış gösterdiği Fransa’da yetkililer harekete geçti… Fransız yetkililer Lille, Strasbourg, Dijon gibi kentleri tehlike seviyesinin yüksek olduğu “kırmızı bölge” ilan etti.

Fransa’nın 101 bölgesinden 28’inin kırmızı alanda olduğu belirtildi. Cuma günü yaklaşık 9 bin vaka tespit edilen ülkede dün de 8550 vaka açıklanmıştı. Fransa’da corona virüsü pozitif çıkanların oranı yüzde 4.7 seviyesinde.

22 EYALETTE VAKA ARTIYOR

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de endişe verici bir sonuç ortaya çıktı… Reuters’ın verilerine göre ABD’nin 50 eyaletinden 22’sinde son dönemde vaka sayısında ciddi bir artış yaşandığı ortaya çıktı.

3 hafta önceye kadar sadece Hawaii, Illinois ve Güney Dakota eyaletlerinde vaka sayısının arttığına dikkat çeken Reuters, son haftalarda vaka sayısının özellikle Ortabatı ve Güney bölgelerinde artış gösterdiğini duyurdu.

Özellikle nüfusun daha az yoğun olduğu eyaletlerde vaka sayısının arttığı kaydedildi.