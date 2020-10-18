Corona virüsü salgınında son durum: Maske takmayan aile hekimi 103 hastasına Covid-19 bulaştırdı

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının son haftalarında ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini alan corona virüsünde vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor.

Resmi verilere göre 39.9 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü, şu ana kadar 1.1 milyondan fazla insanın da ölümüne sebep oldu. Corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayısının artmaya başlaması ve grip döneminin de denk gelmesiyle birlikte Avrupa’da birçok ülkede kısıtlama ve sokağa çıkma yasakları gündeme geldi.

Cumartesi gecesinden itibaren başta Fransa’nın başkenti Paris olmak üzere birçok Fransız şehrinde gece sokağa çıkma yasağı getirildi. En az 1 ay devam edecek sokağa çıkma yasakları başlarken, Birleşik Krallık’ta Londra başta olmak üzere birçok kentte de ev ziyaretlerine kısıtlama getirildi.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin başında gelen İtalya’da da gece kulüpleri ve barlar kapatıldı.

AVRUPA’DA DURUM VAHİM

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa genelindeki son 1 hafta içinde vaka sayısının yüzde 44 artmasından dolayı endişe duyduklarını açıklarken, Fransa’da son 24 saat içinde 32 binden fazla yeni vaka tespit edilmesi durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Resmi verilere göre Avrupa genelindeki günlük vaka sayısı Hindistan, Brezilya ve ABD’nin toplam günlük vaka sayısından çok daha fazla. Dünya üzerindeki her 100 corona virüsü vakasından 34’ü resmi olarak Avrupa ülkelerinden geliyor. Her 9 günde bir 1 milyon yeni vaka açıklayan Avrupa’da salgının başladığı günden beri 6.3 milyondan fazla vaka tespit edildi.

Özellikle Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Hollanda ve İspanya’da vaka sayısının artış gösterdiği görülürken 18 Ekim haftasında bu ülkelerdeki vaka sayısı Avrupa genelindeki toplam vaka sayısının neredeyse yarısına denk geliyor.

İspanya’nın Katalonya bölgesinde de bar, gece kulüpleri ve restoranlar 15 günlüğüne kapatılırken, Çekya’da da yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka sayısının hızla arttığı Çekya’daki hastanelerde yatak sayısını artırmak acil olmayan bütün ameliyatlar iptal edildi.

Bu hafta 6.526 vaka ve 116 ölüm açıklayan Polonya’da da yetkililer ülkenin felaketin eşiğinde olduğunu duyurdu. Polonya’da yetkililer vatandaşların corona virüsü salgınına dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunurken, hemşirelerin eğitimlerine odaklanılacağını açıkladı.

Rusya’da da son 24 saatte 15.099 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. Güncel verilerle birlikte ülke genelindeki toplam corona virüsü vaka sayısı 1.399.334’e yükseldi.

Yapılan açıklamada 185 insanın da corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Rusya’da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 24.187’ye çıktı.

MERKEL SADECE ÇAĞRI YAPTI

Almanya Başbakanı Angela Merkel vatandaşlarına sosyal mesafe kurallarına katı şekilde uymaları ve seyahatleri en aza indirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ülkede federal ve bölgesel hükümetler aralarında ikinci dalga Covid-19 salgınının nasıl kontrol altına alınacağı konusunda uzlaşma çıkmayınca Merkel de çareyi çağrı yapmakta buldu.

“Virüsün daha fazla yayılmasını engellemek adına gerekli her önlemi bireysel ve toplumsal düzeyde uygulamalıyız. Geçen her bir gün önem taşıyor” diyen Merkel herkesi sağduyulu olmaya, daha az kişiyle temas etmeye ve mümkün olduğu kadar evde kalmaya davet etti. Merkel vatandaşlardan zaruri olmayan tüm toplantıları ertelemelerini istedi.

AİLE HEKİMİ 103 HASTAYA COVID-19 BULAŞTIRDI



Yaşananların ardından Belçika bir sağlık skandalı ile çalkalanıyor… Doğu Flaman bölgesinde yaşayan 68 yaşındaki bir aile hekimi maske takmayarak 103 insana Covid-19 bulaştırdı… Kruisem kentinde yaşanan sağlık skandalı ülkede bomba etkisi yarattı.

Belçikalı bir aile hekiminin hastalarının tedavisi sırasında maske takmadı ve 103 hastasına corona virüsü bulaştırdığı ortaya çıktı. Yaklaşık 100 insanda corona virüsü tespit edilen bölgede bütün hastaların Leon G. isimli aile doktoruna gittiği ortaya çıkınca skandal patlak verdi. Hastalarını muayene ederken maske takmayan doktorun Covid-19 testinin de pozitif çıkması sonrasında soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada aile hekiminin 103 hastasına corona virüsü bulaştırdığı kaydedildi.

Sağlık skandalının ardından yerel basına konuşan 68 yaşındaki aile hekimi, “Çalışırken sürekli maske takmayarak bir hata yaptım. Ölüm tehditleri alıyorum, kariyerim sona erdi” ifadesini kullandı.

Flaman Halk Sağlığı Merkezi’nden Dr. Farah Vansteenbrugge de, bir aile hekiminin bu şekilde davranmasının skandal olduğunu söyledi. Kruisem Belediyesi, son dönemde Belçikalı aile hekimine giden tüm hastalara ulaşmaya çalışarak, onları test yaptırmaya çağırıyor. Belediye Başkanı Joop Verzele, aile hekiminin maskesiz hasta muayene etmesini “anlaşılmaz ve sorumsuzca” diye değerlendirdi.

Belediye başkanı, Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere bütün sağlık otoriteleri ile diğer yetkililerin, konuyu yakından takip ettiğini belirtti.

VATİKAN’DA BİR İLK YAŞANDI

Vatikan devletinin ve Katolik Hristiyan dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in konutunda yaşayan kişilerden birinde ilk kez Covid-19 tespit edildi.

Vatikan yetkililerince cumartesi günü yapılan açıklamada pozitif olan kişinin kimliği açıklanmadı ancak hastalığın semptomlarını göstermediği belirtildi. Bu kişinin ve direk temas içerisinde olduğu herkesin şimdi izolasyonda olduğu belirtildi.

Papa’nın Vatikan’daki rezidansında 130 oda ve suit bulunuyor. Bu vaka Vatikan rezidansında bir ilk oldu. Papa Francis’in akciğerlerinin bir kısmı gençliğinde Arjantin’de geçirdiği bir hastalık nedeniyle alınmıştı dolayısıyla Vatikan’daki önlemler en üst seviyede. Buna rağmen geçtiğimiz hafta da Papa’yı koruyan İsviçreli askerlerden dördünde Covid-19 tespit edilmişti.

GÜNEY AMERİKA BİRİNCİ SIRADA

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen bölge olan Güney Amerika, toplam Covid-19 vakaların yüzde 27’sine ev sahipliği yaparken Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa bu bölgeyi takip ediyor.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan’da son dönemde vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Yetkililer Eylül ayında ortalama 69 bin vakanın görüldüğü Hindistan’da bu sayının yüzde 22 düştüğünü açıkladı.

Dünya üzerinde en çok corona virüsü vakası ve ölümünün tespit edildiği ABD’de de sayı artıyor. Resmi verilere göre 8.3 milyondan fazla insanda corona virüsü bulunurken ABD’de 224 binden fazla insan Covid-19 yüzünden yaşamını yitirdi.