Corona virüsünde son durum: AB zirvesinde corona paniği! ABD’de 8 milyon vaka

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre toplam vaka sayısı 39.3 milyon ile 40 milyon sınırına dayandı. Toplam ölü sayısı ise 1 milyon 104 bin olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayılarında ABD, Hindistan ve Brezilya ilk üç sıradaki yerini korurken, salgının merkez üssü olarak gösterilen ABD’de kritik bir sınır daha geçildi.

YALNIZCA 3 EYALETTE DÜŞÜŞ VAR

Başkan Donald Trump’ın da corona virüsüne yakalandığı ABD’de 8 milyon vaka sınırı aşıldı. Yetkililer ülkedeki toplam vaka sayısının 8 milyon 50 bine ulaştığını duyurdu. Can kaybı sayısı da 220 bine yaklaşırken 218 bin 599 olarak kayıtlara geçti.

Trump’ın “dışarı çıkın, virüsten korkmayın” gibi açıklamalarına rağmen salgın hız kesecek gibi durmuyor. Ülkede 32 eyalette vakalar artış gösterirken, 15 eyalette durum stabil, yalnızca 3 eyalette ise düşüş yaşandı. O eyaletler Louisiana, Kentucky ve Vermont olarak açıklandı.

AVUSTURYALI BAKAN POZİTİF

Avusturya’nın Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, corona virüsüne yakalanan siyasi isimler arasına katıldı. Pazartesi günü AB üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla zirveye katılan Schallenberg’in virüsü burada kapmış olabileceği belirtildi.

Bakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Önlem amaçlı olarak tüm hükümet üyeleri testten geçirilecek. Schallenberg, Lüksemburg’daki Dış İlişkiler Konseyi’nde virüse yakalanmış olabilir” denildi.

Bakan Schallenberg's herhangi bir semptom göstermediği ve gözetim altında olduğu ifade edildi.

UKRAYNA’DA VAKA REKORU

Corona virüsünün hızla arttığı ülkelerden Ukrayna’dan rekor haberi geldi. Ülkede son 24 saatte 6 bin 410 yeni corona teşhisi koyulurken, 5 bin 992 olan önceki rekor kırılmış oldu.

Ulusal Güvenlik Konseyi son bir günde 107 kişinin hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 293 bin 641’e, toplam can kaybının da 5 bin 517’ye ulaştığını duyurdu.

ÇEKYA DA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Ukrayna gibi Çekya da corona virüsü salgınında üst üste rekor kıran ülkelerden. Çekya’da 11 bin 105 yeni vakayla salgının başından bu yana en yüksek seviye görüldü. Sağlık Bakanlığı ülkedeki toplam vaka sayısının 160 bin 112 olduğunu açıkladı.