Corona virüsünde son durum: Hindistan’dan vahim iddia! Gerçek vakalar 10 kat fazla

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Yaz aylarında düşen vaka sayıları, son haftalarda yeniden artış göstermeye başladı. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre dünya geneli vaka sayısı 33 milyonu, ölü sayı da 1 milyonu geçti.

İşte corona virüsü salgınındaki son gelişmeler:

ABD’DE 42 BİN YENİ VAKA

Bir yandan ülkenin batı kesimindeki haftalardır söndürülemeyen orman yangınları, diğer yandan ırkçılık karşıtı gösterilerle boğuşan ABD’de kaos ortamı sürüyor. Bu yaşananların yanında salgının merkez üssü olan ABD’de corona virüsü de hızını kesmiş değil.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ABD’de salı günü 42 bin 185 yeni vaka tespit edildi. 914 kişi daha hayatını kaybederken, toplam vakaların sayısı 7 milyon 190 bine, toplam can kaybı da 205 bine yükseldi.

NEW YORK’TA MASKE HAMLESİ

Öte yandan aylar sonra pozitif test oranı yüzde 3’e ulaşan New York’ta önemli bir karar alındı.

Maske takmayanlara ceza uygulanacağını duyuran Belediye Başkanı Bill de Blasio, “Önceliğimiz herkese ücretsiz maske vermek. İnsanlara ceza uygulamak istemiyoruz. Ancak yetkililerin uyarmasına rağmen maske takmayı reddeden kişilere ceza kesmemiz gerekirse bunu yapacağız” dedi.

HİNDİSTAN’DA 63 MİLYON VAKA İDDİASI

ABD’nin ardından en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan Hindistan’da endişe verici bir çalışmaya imza atıldı. Ağustos ve Eylül aylarında ülke genelindeki 700’den fazla köyde 29 bin kişinin katıldığı araştırmada, 10 yaş ve üzerindeki her 15 kişiden birinde antikor geliştiği saptandı.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi tarafından yapılan ve bir kişiye virüs bulaşıp bulaşmadığını tespit eden bu teste göre, ülkedeki gerçek vaka sayısı 10 kat daha fazla olabilir. 1.3 milyar nüfusu bulunan ülkede 10 yaş ve üzerindeki insanların sayısı 966 milyon buna göre. Eğer konseyin araştırması doğruysa, ülkedeki gerçek vaka sayısı 63.7 milyon olabilir.

BAŞKAN YARDIMCISI DA YAKALANDI

Hindistan’da Başkan Yardımcısı M. Venkaiah Naidu’nun da corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı. Naidu, test sonuçlarının pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Rutin kontroller sırasında durumun fark edildiğini söyleyen Naidu, herhangi bir semptom göstermediğini ve evinde karantinada olduğunu belirtti.

MERKEL YENİ YASAKLARI DUYURDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel, corona virüsü vakalarının artması üzerine bir dizi yeni önlem açıkladı. Eğer harekete geçmezlerse günlük 20 bin vaka seviyesinin görülebileceğini belirten Merkel, ülke genelinde bir karantinadan kaçınmak için eyalet bazında ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Kamusal alanlarda 50’den fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan Merkel, “Sonbahar ve kış aylarında daha zor zamanların geldiğini biliyoruz. Verileri paylaşmayan bar ve restoran sahipleri de 50 euro’dan başlayan cezalarla karşılacak” dedi.

TÜRKİYE’DE 68 CAN KAYBI



Türkiye'de 29 Eylül Salı gününün verilerine göre yapılan 114 bin 940 testle birlikte toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163'e ulaştı.

Bin 427 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 317 bin 272'ye çıktı. Can kaybı ise 68 artarak 8 bin 130'a yükseldi.

Son 24 saatte bin 452 hasta, toplamda da 278 bin 504 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.5, ağır hasta sayısı ise bin 583 oldu.

UKRAYNA’DA REKOR GÜNÜ

Corona virüsü artış hızının yüksek olduğu ülkelerden Ukrayna’dan rekor haberi geldi. Son 24 saatte 4 bin 27 yeni vaka tespit edilmesiyle, salgın başından bu yana en yüksek seviye görüldü. Bir önceki rekor 3 bin 833’le cumartesi günü kırılmıştı. Ülke genelinde toplam vaka 208 bin 959, toplam ölü sayısı ise 4 bin 129 olarak kayıtlara geçti.

BELÇİKA’DA ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Corona virüsünün Avrupa’da en çok etki gösterdiği ülkelerden Belçika’da kritik bir sınır daha aşıldı. Ülkede son olarak açıklanan verilerle ölü sayısı 10 bin sınırını aştı. Son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybederken, toplam sayı 10 bin 1 oldu. 11.5 milyon nüfuslu ülkede toplam vaka sayısı ise 117 bin 115.

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