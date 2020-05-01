Corona virüsünde son durum: Vaka ve ölüm oranından sonra umutlandıran gelişme

Corona virüsü salgınında en çok dikkat edilen ve konuşulan veriler hiç kuşkusuz günlük ve toplam vaka sayısı ve corona virüsüne bağlı ölümler… Fakat resmi açıklamalara göre kritik öneme sahip olan fakat uluslararası kamuoyunun göz ardı ettiği bir diğer istatistik ise sağlığına kavuşan corona virüsü hastalarının oranı.

Güncel veriler ve resmi açıklamalara göre dünya çapında Covid-19 hastası olup kısa bir süre sonra sağlığına kavuşanların oranı 1 milyon sınırını geçti. Bu haber yazılırken 1 milyon 40 binden fazla insan corona virüsünü yenmeyi başardı.

Yapılan resmi açıklamalara göre dünya çapında 3.3 milyondan fazla corona virüsü hastası bulunurken, toplam 234 binden fazla insan da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE 8’İNCİ SIRADA

İyileşme oranının en yüksek olduğu ülke, aynı zamanda salgının da merkez üssü haline gelen ABD… ABD’de resmi verilere göre 155 binden fazla insan iyileşirken, İspanya, Almanya, Çin ve İtalya sırasıyla takip ediyor. Corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerde iyileşen oranının da yüksek olması yüreklere su serperken, en çok Covid-19 hastasının iyileştiği ülkelerin başında ise Türkiye geliyor.

Resmi verilere göre Türkiye, en çok Covid-19 hastasının iyileştiği ülkeler sıralamasında 48.886 hasta ile 8’inci sırada.

BU VERİDE NEYE DİKKAT ETMELİ?

Fakat bütün corona virüsü verilerinde olduğu gibi iyileşen Covid-19 hastaları ile ilgili veride de birçok değişken bulunuyor. Yerel yönetimler tarafından yapılan resmi açıklamalarda hastanelerde tedavi gören hastaların ya da test yapılıp ağır belirtiler gösteren hastaların iyileşme oranı veriliyor.

Fakat test yapma süreci ülkeden ülkeye değiştiği için ve test yapılmadığı için birçok insan “resmi olarak” corona virüsü hastası olmadığı için bu kategoriye dahil edilmiyor.

Dolayısıyla corona virüsü hastası olduğunu bilmeden iyileşen insanlar olduğu için bu oranın gayriresmi olarak 1 milyona çok daha çabuk ulaştığı tahmin ediliyor.

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TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde güncel corona verilerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan tabloya göre, son 24 saat içerisinde 42 bin 4 test yapıldı. 2 bin 615 yeni vaka tespit edilirken 93 kişi de corona virüsüne yenik düştü.

Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'deki corona vakası sayısı 120 bin 204 olurken toplam vefat sayısı da 3 bin 174'e yükseldi. Dün paylaşılan verilerde iyileşen hasta sayısında artış olduğu görüldü. Tabloya göre son 24 saatte 4 bin 846 kişi daha sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen sayısı 48 bin 886'ya yükseldi.