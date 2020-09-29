Corona virüsünü yenenlerde korkunç bulgu: 10’undan 9’unda…

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Güney Kore’den kritik bir araştırma geldi…

Corona virüsü salgınını yenen hastalar üzerinde yapılan inceleme sonucunu aktaran Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), 965 hastanın dahil olduğu araştırmada, 879 hastanın sağlık durumunda en az bir olumsuz yön tespit edildiğini açıkladı.

KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ İKİNCİ SIRADA

KDCA yetkilisi Kwon Jun-wook, “Hastaların yüzde 91.1’inde corona virüsünün bıraktığı bir yan etki görüldü. En çok görülen etkilerden biri yüzde 26.2 ile halsizlik ve yorgunluk. İkinci sırada ise yüzde 24.6 ile konsantrasyon eksikliği yer alıyor” dedi.

Psikolojik etkisi ve tat alma ve koku duyusunun kaybı gibi sıkıntıların da hastalığı yenenlerde yoğun görüldüğünü açıklayan Kyungpool Ulusal Tıp Fakültesi Profesörü Kim Shin-woo, araştırmanın kapsamlı bir halinin analiz edilerek hakemli bir makalede yayınlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.