Coronada alışılmadık trafik! İsviçre’den Lübnan’a onlarca uçak gidiyor

Corona krizinde hava trafiği neredeyse tamamen durdu. Avrupa'da günde bir kaç uçuş yapılıyor. Sadece Lutfhansa'nın 763 uçağı herhangi bir uçuşta kullanılmıyor.

Peki binlerce uçağı ne oldu ve bunlar nasıl korunuyor? İşte bu soruya her ülke kendince çözümler buldu. En ilginci ise, İsviçre Hava Yolları- Swiss. Onlarca uçak, Ürdün‘ün başkenti Amman'a gönderiliyor.

RADARDA ZÜRİH- AMMAN SEFERİ

Bu trafik Avrupa'nın FlightRadar'ında da görülüyor. Daha önce gönderilenlerin dışında da, dün 5 adet A320, iki adet de A330 tipi Airbus uçak “depolanmak-Storage” için Amman'a uçtu.

Bir Swiss Havayolları sözcüsü, olayı “Üç aydan daha uzun süre hizmet görmeyecek uçakların bir şekilde depolanması gerekiyor. Bu uçaklar operativ olarak şu an için kullanılmayacak uçaklar“ dedi.

Dün itibarıyla toplam 8 uçağın aynı rotada yol alıp Amman'a giden uçuş personelini getireceği açıklandı. Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İsviçre'de de tüm filo şu anda yerde. Uçaklar Zürih Havaalanı'nda ya da Dübendorf'taki askeri üste park edilmişti. Uçakların bir kısmının şimdi Amman'a gönderilmesinin nedeni ise şöyle açıklandı:

İKLİM ŞARTLARI UÇAĞI KORUYOR

*İlk olarak Zürih'te park ücretleri oldukça yüksek. Bunun yerine daha ucuz bir havaalanına gitmek uzun vadede çok karlı.

*Diğer yandan da, iklim şartları önemli. Ürdün'ün kuru ve nemsiz havası uçaklar için daha sağlıklı ve yerde kalma sürelerini uzatıyor. İsviçre'deki, yağışlar ve nem oranı, uzun süre park eden uçaklar için zararlı.

Swiss Havayolları, Ürdün'de de bir firma ile uçakların normal bakımları için anlaşma yaptı. Bu arada Swiss Havayolları, Lufthansa ile bir anlaşma yaptı ve mini uçuş planı hazırladı. Buna göre, ülkede haftada 28 sefer düzenlenecek. İsviçre ise hava taşımacılığını desteklemek için 1.875 milyar Franklık bir paket açıklamıştı.

YERDEKİ UÇAKLARA NE YAPILIYOR?

Uçakların uzun süre parklarında şu kurallar uygulanıyor:

Uçakların uzun süre park etmesinde bir sorun bulunmuyor. Bunlar park ettikten sonra atölye tarafından kısa sürede uçuşa hazır hale getirilebilir. Park etmiş bir uçak iki günde uçuşa hazır (Flight Ready Condition) hale getirilebilir.

Depolama için ise fazla çaba gerekir. Uzun süreli uçmayacak uçaklar için bu sistem kullanılır. Başlangıçta hassas cihazlar çıkarılır, sistemlerin korunması için önlem alınır; kir, toz ve paslanmaya karşı hassas yüzeyler kapatılır.

Gövdedeki açıklıklar örtülür. Amaç, kir ve nemden uçağı korumaktır. Bu işlem her bir uçak için yaklaşık bir hafta sürer. Depolanmış uçakları, bantlanmış pencereler, sökülmüş motorlar ya çıkarılmış çeşitli parçalardan tanıyabilirsiniz.

Uçak kiralıksa ve uzun süre depolanacaksa, motorları kiralayana iade edilir. Depolanmış uçağın yeniden uçuşa hazırlanması bir hafta sürer. Tüm testler yeniden yapılır, uçuşa hazır olup olmadığı, ön ve son bakımlardan bağımsız olarak ayrıca yeniden denetlenir.

ÇÖLLERDE PARK YERİ KALMADI

Kuru ve iklim koşulları sabit havalar uçakların uzun süreli bekletilmesi için iyidir. Bu hava su zararlarını ve korozyonu önler. ABD'deki çöllerde uçakların bekletilmesinin nedeni de budur. Şu anda ABD'nin Arizano ve New Mexico'daki uçak park yerlerinde talep patlaması olduğu, yer sıkıntısı yaşandığı da belirtiliyor.