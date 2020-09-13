Coronalı mahkumların görüntüleri Lübnan’ı ayağa kaldırdı!

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, Matn bölgesindeki ülkenin en büyük cezaevi olan Roumieh Cezaevi'nde güvenlik güçleri ve mahkumlara corona virüsü bulaştığını açıkladı.

İçişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Başbakan ve belediye yetkilileriyle görüştüğünü söyleyen Hasan, Bekaa ve Beyrut'ta iki hastanenin mahkumlar için hazırlandığını ifade etti.

VİRÜS BULAŞAN MAHKUM SAYISI AÇIKLANMADI

Şu ana kadar cezaevindeki 12 güvenlik gücü mensubunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi. Corona virüsü bulaşan mahkum sayısı açıklanmazken mahkumlarda yüksek ateş görüldüğü kaydedildi.

Tıbbi malzeme eksikliğinin bulunduğu cezaevinde corona virüsü paniği yaşanırken hasta mahkumların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

YAKINLARI OTURMA EYLEMİ DÜZENLEDİ

Yayınlanan görüntülerde mahkumların herhangi bir tedavi görmeden bir koğuşta yattığı görülüyor. Mahkumların yakınları ise duruma tepki göstererek cezaevi önünde oturma eylemi düzenledi.

Bin 50 mahkum için tasarlanan Roumieh Cezaevi'nde şu anda kapasitesinin yüzde 300 üzerinde mahkum bulunuyor. (İHA)

İLGİLİ HABER Corona virüsü günlerinde mide bulandıran olay: Kavanozdan yarasa çıktı