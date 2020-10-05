Coronaya yakalanan Trump bugün hastaneden taburcu olacak

Corona virüsüne yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, önlem amacıyla kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nden taburcu olacağını duyurdu.

“Bugün saat 18:30’da harika Walter Reed Tıp Merkezi’nden ayrılacağım” ifadelerini kullanan Trump, kendini iyi hissettiğini de ifade etti.

Vatandaşlara corona virüsünden korkmamalarını ve hayatlarına hakim olmasına izin vermemesi çağrısı yapan ABD Başkanı Trump, “Trump Yönetimi altında gerçekten harika ilaçlar ve bilgiler geliştirdik. 20 yıl önce yaptığımdan daha iyi hissediyorum” dedi.

Trump, 2 Ekim’de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kendisinin ve eşi Melania Trump’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ardından Trump, tedavi için 3 Ekim’de Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

HASTANE ÖNÜNDE ARAÇLA TUR ATMIŞTI

Trump, özel bir SUV araçla hastane önünde tur amıştı. Bir şoför ve ön koltukta oturan bir yardımcısıyla birlikte araçla Walter Reed önünde tur atan Trump destekçilerine el sallayarak teşekkür etmişti.

Hastane önünde tur atmadan önce Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Trump, “Bu süreçte birçok şeyi yaşayarak öğrendim. Burası gerçek bir okul. Bunu anladım ve çok ilginç bir şey bu ve bunları sizinle paylaşacağım” demişti.

Fakat Trump'ın bu hareketi ABD kamuoyunda gündem oldu. Birçok bilim insanı, siyasetçi ve doktor, Trump'ın bunu bir seçim malzemesine dönüştürmeye çalıştığını söyleyerek ABD Başkanı'nı eleştirmişti.

Walter Reed'de çalışan ve aynı zamanda George Washington Üniversitesi'nde görevli olan doktor James Phillips, “Tamamen gereksiz olan bu araç turuna katılan ve o araçtaki herkes 14 gün zorunlu karantina altına alınmalı. Siyasi bir tiyatro yüzünden hastalanabilirler ve ölebilirler. Trump'ın emriyle bir oyun için canlarını riske attılar. Bu çılgınlık” ifadesini kullanmıştı.